Ραζβάν Λουτσέσκου: «Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια του φιλάθλου, που δολοφονήθηκε»

Με συλλυπητήρια στην οικογένεια του φίλου του ΠΑΟΚ που έχασε την ζωή του στην Καλαμαρία ξεκίνησε τις δηλώσεις του ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου, μετα τη λήξη της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό, όπου ο «Δικέφαλος» κέρδισε 3-0.

«Δυστυχώς για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, η δολοφονία του 20χρονου φίλου της ομάδας, είναι ακόμη μία δυσάρεστη στιγμή και για αυτόν τον λόγο θέλω αρχικά να στείλω στους οικείους του νεαρού που δολοφονήθηκε, τα συλλυπητήρια μου και ότι όλοι εμείς στεκόμαστε δίπλα τους», δήλωσε ο Ρουμάνος τεχνικός.

Όσον αφορά την έκβαση του ματς, ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεν έκρυψε την ικανοποίηση του από το τελικό 3-0, επί του Λεβαδειακού, δηλώνοντας πως «ξεκινήσαμε πολύ καλά, έχοντας πολύ καλή προσέγγιση, πιέσαμε καλά και έτσι ακριβώς αναγκάσαμε σε λάθη τον Λεβαδειακό». Επισήμανε ωστόσο ότι στη συνέχεια «χάσαμε την υπομονή μας» και απειλήθηκαν αρκετές φορές από τους αντιπάλους τους, που όμως περιορίστηκαν από την αμυντική λειτουργία της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου:

Για το παιχνίδι: «Αρχικά, συλλυπητήρια στην οικογένεια του φίλου του ΠΑΟΚ που έχασε την ζωή του. Είναι άλλη μια θλιβερή στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Όσον αφορά το παιχνίδι, ξεκινήσαμε καλά και πιέσαμε σωστά. Ο Λεβαδειακός είναι μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα.

Στη συνέχεια, χάσαμε την υπομονή μας και τους δώσαμε την δυνατότητα για επιθετικές μεταβάσεις. Ξεκινήσαμε με διαφορετική ένταση και νοοτροπία το δεύτερο ημίχρονο και πετύχαμε άλλα δύο γκολ. Αξίζαμε την νίκη».

Για την διαφορετική απόδοση του ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου: «Δεν είναι εύκολο να κρατήσεις ίδια την απόδοση σου σε όλη την σεζόν, λόγω της κόπωσης. Υπάρχουν πολλά που επηρεάζουν την απόδοση. Το πιο σημαντικό στο τέλος της χρονιάς είναι να κρατήσουμε τους βαθμούς».