Ραφαέλ Τζόνταρ: Η εξήγηση για το περιστατικό με το ball girl στο Roland Garros

Ο ανερχόμενος Ισπανός αστέρας του τένις Ραφαέλ Τζοντάρ βρέθηκε στο επίκεντρο “θύελλας” την Παρασκευή, αφού κατηγορήθηκε ότι έσπρωξε μια ball girl στο Roland Garros.

Ο 19χρονος Τζόνταρ έβγαινε από το γήπεδο αφού ολοκλήρωσε ένα σετ εναντίον του Αμερικανού Άλεξ Μίκελσεν όταν το κορίτσι βρέθηκε μπροστά του.

Καθώς σήκωσε το χέρι του για να πει κάτι στον πατέρα του που βρισκόταν εκεί κοντά, το κορίτσι έχασε για λίγο την ισορροπία του και παραπάτησε προς τα πίσω, δημιουργώντας την εντύπωση ότι την έσπρωξε ο Τζόνταρ και προκαλώντας αναστάτωση στους θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, ο Ισπανός αρνήθηκε ότι έσπρωξε το κορίτσι μετά τον αγώνα και περιέγραψε ότι στην πραγματικότητα σκόνταψε σε έναν μουσαμά στο γήπεδο.

🇪🇸 ¡RAFAEL JÓDAR ESTÁ EN OCTAVOS DE FINAL DE ROLAND GARROS!pic.twitter.com/rN3ar8nGjM — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 29, 2026

🚨 Este video se está haciendo viral, pero NO ES LO QUE PARECE. En ningún momento Rafael Jódar empuja a la ball girl. La chica se tropieza sola con la lona.pic.twitter.com/q9Ci4I0XUi https://t.co/1mqAiVCzoJ — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 29, 2026

«Περπατούσε προς τα πίσω, εννοώ, δεν την έσπρωξα ή κάτι τέτοιο», είπε ο Jodar αφού νίκησε τον Michelsen.

«Έλεγα στον μπαμπά μου να μου δώσει αυτά που θα μου έδινε μετά το διάλειμμα για τουαλέτα όταν θα επέστρεφα. Αλλά ναι, ήταν στη μέση, οπότε νομίζω ότι προσπαθούσε να φύγει από τη μέση. Πήγαινε προς τα πίσω, αλλά νομίζω ότι έπεσε, αλλά όχι επειδή την έσπρωξα» περιέγραψε.

Ο Γιόνταρ, ο οποίος τελικά νίκησε τον Μίκελσεν με 7-6(2), 6-7(5), 4-6, 6-3, 6-3 σε ένα θρίλερ πέντε σετ, εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του για τα παιδιά που δουλεύουν σκληρά για το Ρολάν Γκαρός στη γαλλική ένταση.

«Προφανώς, εκτιμώ όλη τη δουλειά που κάνουν τα παιδιά στο γήπεδο», είπε. «Ξέρω ότι είναι δύσκολο με τη ζέστη και τις συνθήκες να μείνεις εκεί, οπότε το εκτιμώ. Δεν θα μπορούσα ποτέ να σπρώξω ένα παιδί».