Ρεάλ Μαδρίτης – Θέλτα 0-2: Εντός έδρας ήττα για τη Βασίλισσα και στο -4 από την Μπαρτσελόνα

Ένα απρόσμενο δώρο έκανε η Θέλτα στην Μπαρτσελόνα. Η ομάδα του Κλαούντιο Ζιράλδες επικράτησε με 2-0 της Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της La Liga, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βιλό Σβέντμπεργκ και βάζοντας σε μεγάλους μπελάδες τον Τσάμπι Αλόνσο.

Στο πρώτο μέρος η «βασίλισσα» δεν έχασε μόνο σωρεία ευκαιριών, με τους Τζουντ Μπέλιγχαμ (16’), Αρντά Γκιουλέρ (17’, 38’) και Βινίσους (45’+2’), αλλά έχασε και με τραυματισμό τον Έντερ Μιλιτάο. Και η μπάλα την… τιμώρησε, καθώς οι Γαλιθιάνοι προηγήθηκαν στο 54’ με τρομερό τακουνάκι του Σβέντμπεργκ.

Όχι μόνο αυτό, αλλά οι γηπεδούχοι έμειναν και με παίκτη λιγότερο δέκα λεπτά μετά, αφού αποβλήθηκε ο Φραν Γκαρθία με δύο κίτρινες κάρτες σε δύο λεπτά. Παρ’ όλ’ αυτά, η Ρεάλ προσπάθησε να ισοφαρίσει, αλλά ούτε ο Κιλιάν Μπαπέ (74’) ούτε ο Ορελιέν Τσουαμενί (86’) ούτε κι ο Γκονζάλο Γκαρθία (87’) μπόρεσαν να νικήσουν τον εξαιρετικό Ιονούτ Ράντου.

Με τα νεύρα τεντωμένα, ο Άλβαρο Καρέρας αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις αφήνοντας με εννέα τη Ρεάλ, με τη Θέλτα να πετυχαίνει στο φινάλε και δεύτερο γκολ. Πάλι ο Σβέντμπεργκ που… μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα ξεπερνώντας τον Τιμπό Κουρτουά μετά την υπέροχη πάσα του Ιάγκο Άσπας.

Νίκη για τη Θέλτα στη Μαδρίτη έπειτα από 19 χρόνια και στο -4 οι Μαδριλένοι από την Μπαρτσελόνα. H «βασίλισσα» περιμένει μεσοβδόμαδα τη Μάντσεστερ Σίτι (10/12, 22:00) για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League και η Θέλτα την Μπολόνια μία ημέρα μετά (11/12, 22:00) για την αντίστοιχη αγωνιστική του UEFA Europa League.

Νωρίτερα, η Σεβίλλη έχασε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων το «τρίποντο» στο «Μεστάγια», με τον Ούγκο Ντούρο να ισοφαρίζει το αυτογκόλ του Θέσαρ Ταρέγκα από το 58’. Στο «Μαρτίνεθ Βαλέρο», ο Χερμάν Βαλέρα (40’) άνοιξε στην Έλτσε το δρόμο για τη νίκη επί της Τζιρόνα, με τον ηγέτη της, Ράφα Μιρ (51’, 57’) να σκοράρει δις για το τελικό 3-0.

Στη Βαρκελώνη, τέλος, ένα πέναλτι του Ρομπέρτο Φερνάντεθ στο 39ο λεπτό ήταν αρκετό για να πάρει η Εσπανιόλ τη νίκη επί της Ράγιο Βαγεκάνο. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν για την ισοφάριση, βρέθηκαν και με παίκτη παραπάνω από το 87’ με την αποβολή του Τάιρις Ντόλαν, αλλά δεν μπόρεσαν να σώσουν το βαθμό και θα πάνε με πεσμένο ηθικό στην Πολωνία για το ματς με τη Γιαγκελόνια (11/12, 19:45), για την 5η αγωνιστική του UEFA Conference League.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα και οι σκόρερ της 15ης αγωνιστικής στην ισπανική La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Οβιέδο-Μαγιόρκα 0-0

Βιγιαρεάλ-Χετάφε 2-0 (45’+ Μπιουκάναν, 64′ Μικαουτάτζε)

Αλαβές-Σοσιεδάδ 1-0 (45’+ πεν. Μπογιέ)

Μπέτις-Μπαρτσελόνα 3-5 (6′ Άντονι, 85′ Γιορέντε, 90’πέν. Ερνάντες – 11′,13′,40′ Τόρες, 31′ Μπάρτζι, 59′ πέν. Γιαμάλ)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0 (85′ Μπερενγκέρ)

Ελτσε-Τζιρόνα 3-0 (40′ Βαλέρα, 51′, 57′ Μιρ)

Βαλένθια-Σεβίλλη 1-1 (90’+3’ Ντούρο – 58′ αυτ. Ταρέγκα)

Εσπανιόλ-Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 (39’πέν. Φερνάντεζ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Θέλτα 0-2 (54’, 90’+2’ Σβέντμπεργκ)

Οσασούνα-Λεβάντε 8/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 40 -16αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 36 -16αγ.

Βιγιαρεάλ 35

Ατλέτικο Μαδρίτης 31 -16αγ.

Εσπανιόλ 27

Μπέτις 24

Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 -16αγ.

Χετάφε 20

Θέλτα 19

Έλτσε 19

Αλαβές 18

Ράγιο Βαγεκάνο 17

Σεβίλλη 17

Ρεάλ Σοσιεδάδ 16

Βαλένθια 15

Μαγιόρκα 14

Οσασούνα 12 -14αγ.

Τζιρόνα 12

Οβιέδο 10

Λεβάντε 9 -14αγ.