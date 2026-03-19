Ρεάλ Μπέτις – Παναθηναϊκός: Με ψυχή και πίστη οι Πράσινοι ψάχνουν την πρόκριση της… 23ετίας στη Σεβίλλη

Με «προίκα» τη νίκη του με 1-0 στον πρώτο αγώνα του ΟΑΚΑ, αλλά και την αυτοπεποίθηση που έβγαλε όλη η ομάδα απέναντι στην «λαμπερή» Μπέτις, ο Παναθηναϊκός ψάχνει το βράδυ της Πέμπτης (19/3, 22:00, CosmoteSports 4HD, ANT1) άλλο ένα «μεγάλο» αποτέλεσμα απέναντι στους Ανδαλουσιάνους, για να πανηγυρίσει την πρόκριση της… 23ετίας, καθότι η τελευταία φορά που προκρίθηκε στους «8» του Europa League ήταν την περίοδο 2002/03.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει πλέον ένα πολύ πιο «γεμάτο» δυναμικό για να επιλέξει την καλύτερη δυνατή σύνθεση, καθώς σε σχέση με τον πρώτο αγώνα κόντρα στους Ισπανούς, επιστρέφουν οι Μπακασέτας, Τουμπά, Ερνάντεθ που εξέτισαν τις ποινές τους, ενώ είναι πλέον 100% ετοιμοπόλεμοι και σε θέση να βοηθήσουν οι Πέδρο Τσιριβέγια και Γιάννης Κώτσιρας.

Στον αντίποδα, θα λείψει μόνο ο Ανάς Ζαρουρί που αποβλήθηκε στον πρώτο αγώνα με τους Ανδαλουσιανούς.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναμένεται να διατηρήσει το 3-4-2-1 που έχει εμπιστευτεί τον τελευταίο ενάμιση μήνα σε 13 σερί παιχνίδια, επαναφέροντας τον Αχμέντ Τουμπά στα μετόπισθεν, μαζί με τους Ίνγκι Ίνγκασον και Γιώργο Κάτρη, ενώ ο Ντάβιντε Καλάμπρια (που πήρε «ανάσες» στο ματς με τον Παναιτωλικό) θα επιστρέψει σε ρόλο δεξιού φουλ-μπακ, έχοντας απ’ την άλλη πλευρά τον Γιώργο Κυριακόπουλο.

Ο Ρενάτο Σάντσες με τον Τάσο Μπακασέτα έχουν τον πρώτο λόγο για το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ φαβορί για τη θέση δίπλα στον Βισέντε Ταμπόρδα και πίσω απ’ τον φορ περιοχής Ανδρέα Τεττέη, είναι ο Φακούντο Πελίστρι.

Την 22μελή αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Μπέτις συνθέτουν οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τεττέη, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.

Διαιτητής του αγώνα, ορίστηκε απ’ την UEFA ο Γερμανός Elite Τομπίας Στίλερ, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Λάσε Κοσλόβσκι και Μαρκ Μπορς. Τέταρτος θα είναι ο Ματίας Γέλενμπεκ, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Σέρεν Στορκς και Κρίστιαν Ντίνγκερτ (επίσης Γερμανίας).

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Πέτρος Γαϊτάνος για Eurovision: «Υπάρχει μία τάση γύρω από το αρρωστημένο και το στραβό» Τέμπη: Αλαλούμ με την αντιγραφή των ψηφιακών δεδομένων που κατασχέθηκαν Εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Χαβάης ο Τσακ Νόρις – Είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση Σε ισχύ τα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο – Τι προβλέπεται για ζώα, γάλα, κρέας, ζωικά υποπροϊόντα και ζωοτροφές

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ