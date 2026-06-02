Ρικ Άντελμαν: Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο σπουδαίος προπονητής – Θρήνος στο NBA

Το παγκόσμιο μπάσκετ και η οικογένεια του NBA θρηνούν την απώλεια του Ρικ Άντελμαν, του κορυφαίου προπονητή στην ιστορία των Σακραμέντο Κινγκς και μέλους του Hall of Fame, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια του θανάτου του παραμένουν άγνωστα.

Ο Άντελμαν, με καταγωγή από το Λίνγουντ της Καλιφόρνια, ο οποίος ξεχώρισε στα μαθητικά του χρόνια στο Λύκειο Pius X στο Ντάουνι έξω από το Λος Άντζελες, οδήγησε τους Κινγκς στα playoffs και στις οκτώ σεζόν που βρέθηκε στο τιμόνι τους, από το 1998 έως το 2006.

Οι 395 νίκες του είναι οι περισσότερες στην ιστορία του συλλόγου, ενώ οι 1.042 νίκες του στην regular season του πρωταθλήματος τον κατατάσσουν στη 10η θέση της λίστας με τους πολυνίκεις προπονητές στην ιστορία του NBA.

Η ομάδα του Σακραμέντο αποχαιρέτησε τον εμβληματικό της coach με μια συγκινητική ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

«Η οικογένεια των Σακραμέντο Κινγκς είναι βαθύτατα συντετριμμένη από τον θάνατο του Ρικ Άντελμαν, ενός αγαπημένου προπονητή του οποίου η ηγεσία, ο χαρακτήρας και το όραμα βοήθησαν να καθοριστεί μια εποχή για το μπάσκετ των Κινγκς, η οποία ενέπνευσε την πόλη μας και γοήτευσε τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο», έγραψε η ομάδα μεταξύ άλλων.

The Sacramento Kings organization is deeply saddened by the passing of Rick Adelman, a beloved coach whose leadership, character, and vision helped define an era of Kings basketball that inspired our city and captivated fans around the world. During his eight seasons in… pic.twitter.com/nX0848kCW9 — Sacramento Kings (@SacramentoKings) June 1, 2026

Η πορεία του

Η πορεία του Άντελμαν στο NBA ξεκίνησε το 1968, όταν επιλέχθηκε στο ντραφτ από τους Σαν Ντιέγκο Ρόκετς, προερχόμενος από το Λογιόλα Μαίριμουντ.

Αγωνίστηκε για επτά σεζόν στο NBA, φορώντας τις φανέλες των Ρόκετς, των Τρέιλ Μπλέιζερς, των Μπουλς, των Νιου Όρλεανς Τζαζ και των Κάνσας Σίτι-Όμαχα Κινγκς.

Η προπονητική καριέρα του ξεκίνησε από το Chemeketa Community College το 1977, προτού ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο των Τρέιλ Μπλέιζερς ως βοηθός το 1983.

Ανέλαβε χρέη πρώτου προπονητή στο Πόρτλαντ το 1989, οδηγώντας την ομάδα δύο φορές στους Τελικούς του NBA, όπου ηττήθηκε από τους Πίστονς το 1990 και από τους Μπουλς το 1992.

The Portland Trail Blazers organization is deeply saddened by the passing of Rick Adelman, a franchise legend and Naismith Basketball Hall of Famer. Rick was one of the most influential figures in franchise history, a member of the inaugural 1970 team and integral coach… pic.twitter.com/wwKuKSXLFP — Portland Trail Blazers (@trailblazers) June 2, 2026



Μετά την απόλυσή του το 1994, έμεινε εκτός πάγκων για έναν χρόνο, προτού αναλάβει τους Γουόριορς το 1995.

Απολύθηκε έπειτα από δύο απογοητευτικές σεζόν, για να ακολουθήσει η χρυσή εποχή στους Κινγκς το 1998.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την αποχώρηση του Άντελμαν, οι Κινγκς πέρασαν 16 χρόνια χωρίς να καταφέρουν να μπουν στα playoffs, ενώ δεν έχουν κερδίσει σειρά στην postseason από το 2004.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of former NBA player, head coach and Naismith Basketball Hall of Famer Rick Adelman: “Rick Adelman was one of the most respected and accomplished coaches in the history of the NBA. Following… pic.twitter.com/O8ciXfIg7R — NBA (@NBA) June 2, 2026



Για την απώλειά του, η Ένωση Προπονητών του NBA (NBCA) έγραψε στο X: «Ο Άντελμαν θα μείνει στη μνήμη όχι μόνο ως προπονητής και παίκτης, αλλά και ως μέντορας για τόσους πολλούς ανθρώπους στην κοινότητα του μπάσκετ».