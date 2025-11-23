Ρόντνεϊ Ρότζερς: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο πρώην NBAer

Το NBA θρηνεί τον χαμό του Ρόντνεϊ Ρότζερς, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ο Ρότζερς, που είχε φορέσει τη φανέλα επτά διαφορετικών ομάδων, υπήρξε ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες της δεκαετίας του ’90, γνωστός για τη δύναμη και το πάθος του στο παρκέ.

Ο πρώην φόργουορντ έγινε ιδιαίτερα γνωστός τη σεζόν 1999-2000 με τους Φοίνιξ Σανς, όταν αναδείχθηκε Καλύτερος Έκτος Παίκτης της χρονιάς, έχοντας μέσο όρο 10,7 πόντους και 5,5 ριμπάουντ ερχόμενος από τον πάγκο. Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, ο Ρότζερς άφησε την τελευταία του πνοή, έπειτα από χρόνια μάχης με τα προβλήματα υγείας που προέκυψαν από τον σοβαρό τραυματισμό του το 2008.

Γεννημένος στο Ντάραμ της Βόρειας Καρολίνας, ο Ρότζερς αγωνίστηκε για 12 σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Η ζωή του, όμως, άλλαξε δραματικά το Σαββατοκύριακο των Ευχαριστιών του 2008, όταν είχε ένα τρομακτικό ατύχημα με μηχανή τύπου «γουρούνα» σε χωμάτινο δρόμο. Έπεσε σε μια λακκούβα, εκτοξεύτηκε πάνω από το τιμόνι και χτύπησε σοβαρά, μένοντας παράλυτος από τους ώμους και κάτω.

Παρά την τετραπληγία και το μειωμένο προσδόκιμο ζωής, ο Ρότζερς δεν τα παράτησε. Αντίθετα, αφιέρωσε τη ζωή του στο να βοηθήσει άλλους ανθρώπους με παρόμοιους τραυματισμούς, ιδρύοντας το Rodney Rogers Foundation, που στηρίζει την έρευνα για τραυματισμούς του νωτιαίου μυελού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Wake Forest, η οποία εκδόθηκε εκ μέρους της συζύγου του Φέι Ρότζερς, «ο θάνατός του οφείλεται σε φυσικά αίτια που σχετίζονται με επιπλοκές από τον τραυματισμό του το 2008».

Ο Ρότζερς είχε επιλεγεί στο νούμερο 9 του draft του 1993 από τους Ντένβερ Νάγκετς και στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες των Κλίπερς, Σανς, Σέλτικς, Νετς, Χόρνετς και Σίξερς. Στην πορεία της καριέρας του κατέγραψε 866 συμμετοχές στο NBA, με μέσο όρο 10,9 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά αγώνα.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε ολόκληρη την μπασκετική κοινότητα, που αποχαιρετά έναν αληθινό μαχητή, τόσο μέσα όσο και έξω από το παρκέ.