Σέρρες: Θρήνος και συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Στέφανο Μπορμπόκη

Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Στέφανο Μπορμπόκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.

Η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, τελέστηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Άνω Μητρούσι στις Σέρρες όπου επικράτησε το αδιαχώρητο.

Το φέρετρο ήταν σκεπασμένο με την ασπρόμαυρη σημαία ενώ τον φίλο και αδελφό τους συνόδευαν οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ.