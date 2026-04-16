Σέφιλντ Γιουνάιτεντ: Παίκτης ανακοίνωσε ότι θα γίνει πατέρας και μητέρα είναι η κόρη του προπονητή

Μια προσωπική εξέλιξη φέρνει αναστάτωση στο εσωτερικό της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, καθώς ο νεαρός ποδοσφαιριστής Όλιβερ Άρμπλαστερ ετοιμάζεται να γίνει πατέρας, με τη μητέρα του παιδιού να είναι η κόρη του προπονητή της ομάδας, Κρις Γουάιλντερ.

Η Μάρθα Ελίζαμπεθ Γουάιλντερ γνωστοποίησε την εγκυμοσύνη της μέσω ανάρτησης στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες τύπου polaroid, στις οποίες εμφανίζεται η φουσκωμένη κοιλιά της, στιγμιότυπα από υπέρηχους και κοινές φωτογραφίες με τον 22χρονο μέσο των «Blades». Η ίδια συνόδευσε την ανάρτηση με τη λιτή λεζάντα «+1» και ένα emoji λευκής καρδιάς, προκαλώντας κύμα θετικών αντιδράσεων.

Η σχέση του νεαρού ζευγαριού δεν είναι γνωστό πόσο διάστημα διαρκεί, ενώ ο προπονητής της ομάδας, Κρις Γουάιλντερ, δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα. Ωστόσο, συμπαίκτες του ποδοσφαιριστή, όπως οι Φέμι Σερίκι και Λούι Μαρς, έσπευσαν να εκφράσουν δημόσια τα συγχαρητήριά τους.

Την ίδια στιγμή, η μητέρα του Άρμπλαστερ αποκάλυψε το φύλο του παιδιού, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Θα είναι το πιο αγαπημένο πανέμορφο αγόρι – ανυπομονώ να γίνω η νταντά του».

Ο Όλιβερ Άρμπλαστερ αποτελεί ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, καθώς προέρχεται από τις ακαδημίες του συλλόγου και έχει ήδη καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα. Ο 22χρονος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Premier League τη σεζόν 2023-24 και καταγράφει σταθερή παρουσία, μετρώντας 18 συμμετοχές τη φετινή χρονιά.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Φεβρουαρίου Το Ισραήλ εντάσσεται στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (12/2) στην Αθήνα και σε άλλες 13 περιοχές της Αττικής Οι πολιτικές εφημερίδες 12/2/2026

Από την άλλη πλευρά, ο Κρις Γουάιλντερ αποτελεί εμβληματική φυσιογνωμία για τον σύλλογο, καθώς έχει συνδέσει το όνομά του με την πορεία της ομάδας και την άνοδό της στην Πρέμιερ Λιγκ από την τρίτη κατηγορία.