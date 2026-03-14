Σαν σήμερα 14 Μαρτίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Γεγονότα
- 1794: Ο Αμερικανός αγρότης Έλι Γουίτνεϊ κατοχυρώνει την πρώτη εκκοκκιστική μηχανή επεξεργασίας βαμβακιού. Μέχρι τότε ο διαχωρισμός των ινών από τους σπόρους γινόταν με το χέρι.
- 1826: Απεργία κηρύσσουν οι εργαζόμενοι στο Τυπογραφείο της Διοίκησης, ζητώντας την καταβολή δεδουλευμένων, μεσούσης της Επανάστασης. Πρόκειται για την πρώτη νεοελληνική απεργιακή κινητοποίηση, όπως σημειώνουν οι ιστορικοί του εργατικού κινήματος.
- 1905: Ιδρύεται η ποδοσφαιρική ομάδα της Τσέλσι.
- 1943: Αναχωρεί από τη Θεσσαλονίκη ο πρώτος συρμός με Έλληνες Εβραίους, με προορισμό το Άουσβιτς. Συνολικά, πάνω από 48.000 Ελληνοεβραίοι θα εκτοπιστούν στο Άουσβιτς, στο Μπιρκενάου και στο Μπέργκεν-Μπέλσεν. Μόνο 2.000 θα επιστρέψουν τελικά στην Ελλάδα μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
- 1957: Οι βρετανικές αποικιακές αρχές απαγχονίζουν στην Κύπρο το 19χρονο αγωνιστή της ΕΟΚΑ Ευαγόρα Παλληκαρίδη
- 1978: Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εισβάλλουν και καταλαμβάνουν το νότιο Λίβανο.
- 1998: Ο Κώστας Σημίτης ανακοινώνει την υποτίμηση της δραχμής κατά 14%, προκειμένου η χώρα να ενταχθεί στο μηχανισμό στήριξης ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανοίγει ο δρόμος για την είσοδο της χώρας στην ευρωζώνη. H νέα ισοτιμία της δραχμής με το ECU καθορίζεται στις 357 δραχμές.
- 2000: Εν μέσω προεκλογικής περιόδου, σημειώνεται μίνι κραχ στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας, καθώς ο Γενικός Δείκτης Τιμών υποχωρεί κατά 6,65% στις 4.542,65 μονάδες. Δεκάδες επενδυτές συγκεντρώνονται έξω από το Χρηματιστήριο και προπηλακίζουν τον πρόεδρο της Ένωσης Μετόχων, Δημήτρη Καραγκούνη.
Γεννήσεις
- 1939: Σταύρος Ξαρχάκος, Έλληνας συνθέτης.
- 1944: Μαρίζα Κωχ, Ελληνίδα τραγουδίστρια
- 1961: Μιχάλης «Μάικ» Λαζαρίδης, Ελληνοκαναδός επιχειρηματίας, ιδρυτής της εταιρίας Research In Motion (RIM), που δημιούργησε και κατασκευάζει τα κινητά τηλέφωνα Blackberry.
- 1973: Εύη Αδάμ, Ελληνίδα μοντέλο
- 1988: Σάσα Γκρέι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μαρίνας Άννας Χατζή, Ελληνοαμερικανίδα βραβευμένη ηθοποιός του ερωτικού κινηματογράφου.
Θάνατοι
- 1883: Καρλ Μαρξ, Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, που έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Ένγκελς, αποτελεί τη «βίβλο» του κομουνιστικού κινήματος. (Γεν. 5/5/1818)
- 1934: Δημήτριος Αιγινήτης, Έλληνας αστρονόμος. (Γεν. 10/7/1862)
- 1957: Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ήρωας του κυπριακού αγώνα της ανεξαρτησίας. (Γεν. 27/2/1938)
- 2008: Κιάρα Λούμπιχ, Ιταλίδα ακτιβίστρια, ιδρύτρια του ρωμαιοκαθολικού Κινήματος των Φοκολαρίνι,
- 2018: Στήβεν Χόκινγκ, Βρετανός θεωρητικός φυσικός
Πηγή enikos.gr