Σαν σήμερα 14 Μαρτίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

1794 : Ο Αμερικανός αγρότης Έλι Γουίτνεϊ κατοχυρώνει την πρώτη εκκοκκιστική μηχανή επεξεργασίας βαμβακιού. Μέχρι τότε ο διαχωρισμός των ινών από τους σπόρους γινόταν με το χέρι.

1826 : Απεργία κηρύσσουν οι εργαζόμενοι στο Τυπογραφείο της Διοίκησης, ζητώντας την καταβολή δεδουλευμένων, μεσούσης της Επανάστασης. Πρόκειται για την πρώτη νεοελληνική απεργιακή κινητοποίηση, όπως σημειώνουν οι ιστορικοί του εργατικού κινήματος.

1905 : Ιδρύεται η ποδοσφαιρική ομάδα της Τσέλσι.

: Ιδρύεται η ποδοσφαιρική ομάδα της Τσέλσι. 1943 : Αναχωρεί από τη Θεσσαλονίκη ο πρώτος συρμός με Έλληνες Εβραίους, με προορισμό το Άουσβιτς. Συνολικά, πάνω από 48.000 Ελληνοεβραίοι θα εκτοπιστούν στο Άουσβιτς, στο Μπιρκενάου και στο Μπέργκεν-Μπέλσεν. Μόνο 2.000 θα επιστρέψουν τελικά στην Ελλάδα μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

1957 : Οι βρετανικές αποικιακές αρχές απαγχονίζουν στην Κύπρο το 19χρονο αγωνιστή της ΕΟΚΑ Ευαγόρα Παλληκαρίδη

1978 : Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εισβάλλουν και καταλαμβάνουν το νότιο Λίβανο.

1998 : Ο Κώστας Σημίτης ανακοινώνει την υποτίμηση της δραχμής κατά 14%, προκειμένου η χώρα να ενταχθεί στο μηχανισμό στήριξης ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανοίγει ο δρόμος για την είσοδο της χώρας στην ευρωζώνη. H νέα ισοτιμία της δραχμής με το ECU καθορίζεται στις 357 δραχμές.

2000: Εν μέσω προεκλογικής περιόδου, σημειώνεται μίνι κραχ στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας, καθώς ο Γενικός Δείκτης Τιμών υποχωρεί κατά 6,65% στις 4.542,65 μονάδες. Δεκάδες επενδυτές συγκεντρώνονται έξω από το Χρηματιστήριο και προπηλακίζουν τον πρόεδρο της Ένωσης Μετόχων, Δημήτρη Καραγκούνη.

Γεννήσεις

1939 : Σταύρος Ξαρχάκος, Έλληνας συνθέτης.

1944 : Μαρίζα Κωχ, Ελληνίδα τραγουδίστρια

1961 : Μιχάλης «Μάικ» Λαζαρίδης, Ελληνοκαναδός επιχειρηματίας, ιδρυτής της εταιρίας Research In Motion (RIM), που δημιούργησε και κατασκευάζει τα κινητά τηλέφωνα Blackberry.

1973 : Εύη Αδάμ, Ελληνίδα μοντέλο

: Εύη Αδάμ, Ελληνίδα μοντέλο 1988: Σάσα Γκρέι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μαρίνας Άννας Χατζή, Ελληνοαμερικανίδα βραβευμένη ηθοποιός του ερωτικού κινηματογράφου.

Θάνατοι