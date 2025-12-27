Αθλητικά

Σαουδική Αραβία: Γκολ ο Μασούρας, ασίστ ο Φορτούνης αλλά ήττα για την Αλ Καλίτζ – ΒΙΝΤΕΟ

Η Αλ Καλίτζ δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα από την Αλ Χιλάλ στο Ριάντ παρά το γκολ του Γιώργου Μασούρα και την ασίστ του Κώστα Φορτούνη.

Η ομάδα του Γιώργου Δώνη γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Αλ Χιλάλ εκτός έδρας με τους Κάνο (18’), Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς (39’) και Μάλκομ (57’) να σκοράρουν για τους νικητές.

Η Αλ Καλίτζ μείωσε στο 79’ με γκολ του Κινγκ μετά από ασίστ του Κώστα Φορτούνη, ενώ ο Γιώργος Μασούρας έκανε το 3-2, 6 λεπτά αργότερα μετά από μπαλιά του τερματοφύλακά του και εύστοχο τελείωμα σε τετ α τετ.

Δείτε την ασίστ του Κώστα Φορτούνη:

 

Δείτε το γκολ του Γιώργου Μασούρα:

 

Πηγή enikos.gr