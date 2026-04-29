ΣΕΦ: Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισαν τη νίκη του Ολυμπιακού με τη Μονακό – ΒΙΝΤΕΟ

Τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μονακό πανηγύρισαν η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που παρευρέθηκαν στις κερκίδες του ΣΕΦ για να παρακολουθήσουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα.
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη, που αναμένεται να παντρευτούν μέσα στο 2027, εντοπίστηκαν από την ιστοσελίδα Red Info κατά την άφιξή τους στο ΣΕΦ.
Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μονακό με 91-70 στο ΣΕΦ, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague.
