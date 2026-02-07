Σε κλίμα συγκίνησης το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7 – «45 χρόνια μετά και κανείς δεν ξεχνά» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε κλίμα έντονης συγκίνησης τελέστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (7/2) το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7, καθώς αύριο, Κυριακή, συμπληρώνονται 45 χρόνια από την αποφράδα 8η Φεβρουαρίου 1981, όταν 21 νεαροί φίλαθλοι του Ολυμπιακού βρήκαν ασφυκτικό θάνατο στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», ύστερα από μια συντριπτική νίκη επί της ΑΕΚ. Στο ετήσιο μνημόσυνο, που τελέστηκε στο «Καραϊσκάκης» όπως κάθε χρόνο, σύσσωμη η οικογένεια του Ολυμπιακού τίμησε τα θύματα της τραγωδίας.

Στο σημείο βρέθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη των ψυχών, που χάθηκαν τόσο αδόκητα, πλήθος κόσμου και σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού, προεξάρχοντος του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Επίσης, σύσσωμο παρέστη και το τμήμα μπάσκετ του πειραϊκού σωματείου. Οι διοικητικοί ηγέτες της ΚΑΕ Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων αφήνοντας λουλούδια στον τόπο που ο χρόνος σταμάτησε για τα 21 αυτά παιδιά.

H ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«45 χρόνια μετά και κανείς δεν ξεχνά

Πλήθος κόσμου τίμησε τα 21 αδικοχαμένα παιδιά, στο μνημόσυνο της Θύρας 7 το οποίο πραγματοποιήθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Για μία ακόμη χρονιά ο κόσμος του Ολυμπιακού, αλλά και όλη η οικογένεια του συλλόγου, ήταν εκεί, έξω από την παλιά Θύρα 7 του «Γ. Καραϊσκάκης» και τίμησαν τη μνήμη των 21 αδικοχαμένων παιδιών που άφησαν την τελευταία τους πνοή στα σκαλιά της Θύρας 7. 45 χρόνια μετά τις 8 Φεβρουαρίου 1981 και κανείς ποτέ δεν ξεχνά την ημέρα αυτή που 21 φίλαθλοι πήγαν στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» να δουν την αγαπημένη τους ομάδα στον αγώνα με την ΑΕΚ, αλλά ποτέ δεν κατάφεραν να γυρίσουν στο σπίτι τους.

Κάθε χρόνο όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού και ο λαός του Θρύλου, τιμούν τα 21 παιδιά και φωνάζουν όλοι μαζί «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» και «Θρύλε για εσένα πνιγήκαμε στο αίμα, τα χρόνια περνάνε ποτέ δεν σας ξεχνάμε».

Σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα και η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός μαζί με τον ηγέτη του Θρύλου, Βαγγέλη Μαρινάκη, κατέθεσαν λουλούδια στο μνημείο της Θύρας 7, με το τουρνικέ της παλιάς θύρας να είναι εκεί και να θυμίζει σε όλους τη μεγαλύτερη τραγωδία που γνώρισε ποτέ ο ελληνικός αθλητισμός. Ήταν όλοι εκεί, στο πλευρό των οικογενειών, οι οποίες στερήθηκαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, εκείνη την αποφράδα ημέρα.

Οι 21 άγγελοι του Θρύλου:

Παναγιώτης Τουμανίδης, 14 ετών

Κωνσταντίνος Σκλαβούνης, 17 ετών

Ηλίας Παναγούλης, 17 ετών

Γεράσιμος Αμίτσης, 18 ετών – φίλαθλος της ΑΕΚ

Ιωάννης Κανελλόπουλος, 18 ετών

Σπυρίδων Λεωνιδάκης, 18 ετών

Ιωάννης Σπηλιόπουλος, 19 ετών

Νικόλαος Φίλος, 19 ετών

Ιωάννης Διαλυνάς, 20 ετών

Βασίλειος Μάχας, 20 ετών

Ευστράτιος Λούπος, 20 ετών

Μιχαήλ Κωστόπουλος, 21 ετών

Ζωγραφιά Χαϊρατίδου, 24 ετών

Σπυρίδων Ανδριώτης, 24 ετών

Κωνσταντίνος Καρανικόλας, 25 ετών

Μιχαήλ Μάρκου, 27 ετών

Κωνσταντίνος Μπίλλας, 28 ετών

Αναστάσιος Πιτσώλης, 30 ετών

Αντώνιος Κουρουπάκης, 34 ετών

Χρήστος Χατζηγεωργίου, 34 ετών

Δημήτριος Αδαμόπουλος, 41 ετών

ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ! ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ…»

