Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της ΑΕΛ για τη νέα αγωνιστική περίοδο

Η ΠΑΕ ΑΕΛ έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, καλώντας τον κόσμο της ομάδας να σταθεί και φέτος στο πλευρό των «βυσσινί» και να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα της προσπάθειας στη μεγάλη επιστροφή στη Super League.

Οι φίλαθλοι της ΑΕΛ έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο AEL FC Arena για όλους τους εντός έδρας αγώνες της νέας σεζόν, επωφελούμενοι από τις τιμές και τα προνόμια που προβλέπει η νέα τιμολογιακή πολιτική.

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας ξεκινά με στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους περσινούς κατόχους να ανανεώσουν τις θέσεις τους, αλλά και στους νέους φιλάθλους να γίνουν μέρος της νέας προσπάθειας της ομάδας.

Η διοίκηση της ΑΕΛ απευθύνει κάλεσμα για μαζική ανταπόκριση, υπογραμμίζοντας πως η στήριξη του κόσμου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων της νέας χρονιάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την επίσημη έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και καλεί όλους τους φιλάθλους μας να γίνουν ξανά μέρος της μεγάλης προσπάθειας για τη νέα εποχή της ομάδας.

Μια νέα σεζόν ξεκινά. Μια νέα σελίδα γράφεται στην ιστορία της ΑΕΛ. Με ενότητα, πίστη, σκληρή δουλειά και ξεκάθαρο όραμα, προχωράμε όλοι μαζί για να οδηγήσουμε την ομάδα μας εκεί όπου πραγματικά ανήκει.

Έως και την Παρασκευή 14/8, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της προηγούμενης περιόδου έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν και να διατηρήσουν τη θέση τους στις κερκίδες του γηπέδου.

Σεβόμενοι την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση όσων στάθηκαν δίπλα στην ομάδα, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet δίνει τη δυνατότητα στους περσινούς κατόχους να ανανεώσουν το εισιτήριο διαρκείας τους στις ίδιες τιμές, ενώ η νέα αγωνιστική περίοδος προσφέρει περισσότερους αγώνες, περισσότερες στιγμές, περισσότερες ευκαιρίες να ζήσουμε όλοι μαζί τη νέα πορεία της ΑΕΛ.

Το εισιτήριο διαρκείας δεν είναι απλώς μια θέση στην εξέδρα.

Είναι η δική σας συμμετοχή στο όνειρο. Είναι η φωνή που δίνει δύναμη στην ομάδα, η παρουσία που κάνει το γήπεδό μας σημείο αναφοράς και η απόδειξη ότι η ΑΕΛ είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα ποδοσφαιρικό σωματείο.

Είναι η ομάδα μιας πόλης, μιας ολόκληρης περιοχής, μιας οικογένειας ανθρώπων που ενώνεται κάτω από τα βυσσινί χρώματα.

Η επίσημη έναρξη της διάθεσης των νέων εισιτηρίων διαρκείας αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αγκαλιαστεί από ολόκληρη την τοπική κοινωνία η προσπάθεια της νέας διοικητικής αρχής.

Σε κάθε νέο και ελπιδοφόρο ξεκίνημα, γνωρίζουμε πως η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Για αυτό σας καλούμε όλους, από σήμερα, να στηρίξετε τη νέα μας αρχή με όλες σας τις δυνάμεις.

Να γεμίσουμε ξανά το γήπεδό μας. Να δημιουργήσουμε την ατμόσφαιρα που μόνο ο κόσμος της ΑΕΛ μπορεί να προσφέρει. Να σταθούμε δίπλα στην ομάδα σε κάθε αγώνα και να γράψουμε όλοι μαζί το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας μας.

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Κάρτα Φιλάθλου ΑΕΛ – Μια σχέση με την ομάδα μας

Η «Κάρτα Φιλάθλου ΑΕΛ» είναι πλέον γεγονός και αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίου στις επίσημες αναμετρήσεις της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet.

Η διαδικασία αυτή δημιουργεί έναν πιο άμεσο και οργανωμένο τρόπο επικοινωνίας ανάμεσα στην ομάδα και τον κόσμο της, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης που αποτελεί τη βάση της νέας εποχής της ΑΕΛ.

Καλούμε όλους τους φιλάθλους μας να προχωρήσουν στην έκδοση της Κάρτας Φιλάθλου και να γίνουν ενεργό κομμάτι της μεγάλης οικογένειας της ΑΕΛ.

Γιατί η δύναμή μας είναι ο κόσμος μας.

Μαζί κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.

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