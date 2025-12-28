Σημαντική διάκριση για τον Α.Σ. “ΔΙΑΣ” Λάρισας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Συλλόγου “ΔΙΑΣ” Λάρισας, οι προπονητές και όλοι οι αθλητές του Συλλόγου, συγχαίρουν θερμά τον αθλητή Στυλιανό – Παναγιώτη Κακαρδάκη για την ένταξή του στα κλιμάκια της Ένωσης Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε.).

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση: “Η επιλογή του στα κλιμάκια της Ένωσης αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας, της πειθαρχίας και του αγωνιστικού πνεύματος που επέδειξε με συνέπεια στις προπονήσεις και στους αγώνες. Η εξέλιξη αυτή μας γεμίζει υπερηφάνεια και αποτελεί παράδειγμα για όλους τους αθλητές του Συλλόγου.

Ευχόμαστε στον Στυλιανό – Παναγιώτη καλή συνέχεια στις προπονήσεις, νέες διακρίσεις και υψηλές επιδόσεις στα πλαίσια της Ένωσης Βορείου Ελλάδος και πέρα από αυτά, να συνεχίσει να προσηλώνεται με σεβασμό, ήθος και πάθος στον δρόμο του αθλητισμού.

Θερμά συγχαρητήρια και πάντα πάνω στο ταπί με αυτοπεποίθηση και στόχους!“