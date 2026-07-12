Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο πρώην ποδοσφαιριστής και της ΑΕΚ, Μανού

Σκοτώθηκε ο Πορτογάλος πρώην ποδοσφαιριστής και της ΑΕΚ, Μανού σε ηλικία 43 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ του Σαββάτου στο Βερμόες του Σομπράλ ντε Μόντε Αγκράσο.

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Την είδηση έκανε γνωστή το Flashscore και την επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της η Αλβέρκα, η ομάδα στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

Ποιος ήταν

Ο Εμανουέλ Ζεσούς Μπονφίμ Εβαρίστο γεννήθηκε στις 28 Αυγούστου 1982 στο Σετούμπαλ. Ο Μανού, όπως ήταν ευρύτερα γνωστός, εκπαιδεύτηκε στις ακαδημίες των Βιτόρια Σετούμπαλ, Γκρούπο Ντεσπορτίβο και Αλβέρκα.

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Ο ακραίος επιθετικός έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη κατηγορία με τη φανέλα της Αλβέρκα στις 5 Μαΐου 2002 εναντίον της Μπράγκα, πραγματοποιώντας το πρώτο από τα 130 παιχνίδια του στη διοργάνωση. Ο Μανού αγωνίστηκε στις ιταλικές Μόντενα και Καρπενέντολο (2004/05) και στην Εστρέλα Αμαδόρα (2005/06), προτού ενταχθεί στο ρόστερ της Μπενφίκα το 2006.

Ο πρώην εξτρέμ κατέγραψε 17 εμφανίσεις με τους «αετούς» τη σεζόν 2006/07, προτού μετακομίσει στην ΑΕΚ ως δανεικός την επόμενη χρονιά.

Στη συνέχεια, ο Μανού αγωνίστηκε κατά σειρά στις Μαρίτιμο, Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία), Μπεϊτζίνγκ Γκουοάν (Κίνα) και Ερμή Αραδίππου (Κύπρος), πριν επιστρέψει στη Βιτόρια Σετούμπαλ το 2014.

Η Μαρίτιμο ήταν η ομάδα με την οποία ο Μανού είχε τις περισσότερες συμμετοχές (61).

Μετά από 14 παιχνίδια με την ομάδα της γενέτειράς του, επέστρεψε στον Ερμή Αραδίππου. Ο έμπειρος ακραίος ολοκλήρωσε την καριέρα του τη σεζόν 2018/19, μετά από περάσματα από τις Καρτάσο και Βιλαφρανκένσε.