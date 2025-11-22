Σκωτία – Δανία 4-2: Φινάλε-θρίλερ στην Γλασκώβη – Στο Μουντιάλ οι Σκωτσέζοι έπειτα από 28 χρόνια

Σε ένα συγκλονιστικό ματς που έγινε στο «Χάμπντεν Παρκ» της Γλασκώβης, η Σκωτία νίκησε 4-2 τη Δανία και εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ 2026.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δύο φορές με ασύλληπτο γκολ του Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (3΄) και προβολή του Σάνκλαντ (78΄), αλλά οι Δανοί βρήκαν τις απαντήσεις παρότι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Ράσμους Κρίστενσεν στο 61΄.

Η Ιστορία και η επιστροφή της Σκωτίας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 28 χρόνια γράφτηκε στις καθυστερήσεις με τον Τίρνι και τον Σάνκλαντ με απίστευτη «λόμπα» από το κέντρο του γηπέδου, να διαμορφώνουν το τελικό σκορ. Οι Δανοί θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα play off.

Σε άλλο ματς με χαρακτήρα τελικού που έγινε στο «Ερνστ Χάπελ» της Βιένης, η Αυστρία με τον Γκρέγκοριτς στο 77΄ βρήκε την απάντηση στο προβάδισμα των Βόσνιων (12΄ Ταμπάκοβιτς) και με το τελικό 1-1 ετοιμάζει βαλίτσες για Αμερική -επίσης μετά από 28 χρόνια- ενώ οι Βόσνιοι θα παλέψουν στα play off.

Ο τρίτος «τελικός» είχε πολύ μικρότερο διακύβευμα. Η Ουαλία «πάτησε» 7-1 τη Βόρεια Μακεδονία στο Κάρντιφ, πήρε τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα play off, όμως εκεί θα βρίσκεται και οι αποψινή της αντίπαλος μέσω Nations League. Απλώς οι Ουαλοί θα έχουν καλύτερη τύχη στην κλήρωση, καθώς η Β. Μακεδονία θα τοποθετηθεί στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 για την ευρωπαϊκή ζώνη:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Βόρεια Ιρλανδία – Λουξεμβούργο 1-0 (44΄πεν. Ντόνλεϊ)

Γερμανία – Σλοβακία 6-0 (18΄ Βολτεμάντε, 29΄ Γκνάμπρι, 36΄,41΄ Σανέ, 67΄ Μπάκου, 78΄ Ουεντραόγκο)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Κόσοβο – Ελβετία 1-1 (74΄ Μουσλίγια – 47΄ Βάργκας)

Σουηδία – Σλοβενία 1-1(87΄ Λούντγκρεν – 64΄ Έλσνικ)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Λευκορωσία – Ελλάδα 0-0

Σκωτία – Δανία 4-2 (3΄ ΜακΤόμινεϊ, 78΄, 90+7΄ Σάνκλαντ – 57΄πεν. Χόιλουντ, 82΄ Ντόργκου)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία 1-3 (4′ Νταντάσοφ – 17′ Ματετά, 30′ Ακλιούς, 45+3’αυτ. Μαχαμανταλίγιεφ)

Ουκρανία – Ισλανδία 2-0 (83′ Ζουμπκόφ, 90΄+3′ Χουτσούλιακ)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Βουλγαρία – Γεωργία 2-1 (10΄ Ρούσεφ, 24΄ Κράτσεφ – 88΄ Λοχοσβίλι)

Ισπανία – Τουρκία 2-2 (4΄ Όλμο, 62΄ Ογιαρθάμπαλ – 42΄ Γκιούλ, 54΄ Οζκάν)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Ουγγαρία – Ιρλανδία 2-3 (3′ Λούκακς, 37′ Βάργκα – 15′ πέν. 80′, 90’+6′ Πάροτ)

Πορτογαλία – Αρμενία 9-1 (7′ Βέιγκα, 28′ Γκονσάλο Ράμος, 30′, 41′, 81′ Νέβες, 45’+3′ πέν., 51′, 72′ πέν. Μπρούνο Φερνάντες, 90’+2′ Κονσεϊσάο – 18′ Σπερτσιάν)

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Μάλτα – Πολωνία 2-3 (36΄ Καρντόνα, 68΄πεν. Τέουμα – 32΄ Λεβαντόφσκι, 59΄ Βσόλεκ, 85΄Ζιελίνσκι)

Ολλανδία – Λιθουανία 4-0 (16΄ Ρέιντερς, 58΄πεν. Χάκπο, 60΄ Σίμονς, 62΄ Μάλεν)

Ρεπό: Φινλανδία

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία – Βοσνία 1-1 (77΄ Γκρέγκοριτς – 12΄ Ταμπάκοβιτς)

Ρουμανία – Σαν Μαρίνο 7-1 (13΄αυτ. Ρόσι, 29΄ Μπαϊράμ, 42΄ Μαν, 57΄αυτ. Βαλεντίνι, 82΄ Ράτιου, 86΄πεν. Μουντεάνου – 2΄ Τζακοπέτι)

Ρεπό: Κύπρος

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισραήλ – Μολδαβία 4-1 (21′ πέν. Τούργκεμαν, 65′, 88′ Ρεβίβο, 85′ Πέρετζ – 37′ Νικολαέσκου)

Ιταλία – Νορβηγία 1-4 (11′ Εσπόζιτο – 63′ Νούσα, 78′, 80′ Χάαλαντ, 90’+3′ Λάρσεν)

Ρεπό: Εσθονία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

Βέλγιο – Λιχτενστάιν 7-0 (3΄ Βανάκεν, 34΄,41΄ Ντόκου, 52΄ Μέχελε, 55΄ Σάλεμακερς, 57΄,59΄ Ντε Κετελάρε)

Ουαλία – Βόρεια Μακεδονία 7-1 (18΄πεν.,75΄,81΄πεν, Γουϊλσον, 21΄ Μπρουκς, 37΄ Τζόνσον, 57΄ Τζέιμς, 88΄ Μπρόουντχεντ – 23΄ Μιόβσκι)

Ρεπό: Καζακστάν

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Αλβανία – Αγγλία 0-2 (74′, 82′ Κέιν)

Σερβία – Λετονία 2-1 (49′ Κατάι, 60′ Στάνκοβιτς – 12′ Γκουντκόφσκις)

Ρεπό: Ανδόρα

12ος ΟΜΙΛΟΣ

Τσεχία – Γιβραλτάρ 6-0 (5΄ Ντουντέρα, 18΄ Τσόρι, 32΄ Κούφαλ, 39΄ Κάραμπετς, 44΄ Σούτσεκ, 41΄ Χράνατς)

Μαυροβούνιο – Κροατία 2-3 (3΄ Όσμαγιτς, 17΄ Κρίστοβιτς – 37΄πεν. Πέρισιτς, 72΄ Γιάκιτς, 87΄ Βλάσιτς)

Ρεπό: Νησιά Φαρόε