Σκωτία – Δανία 4-2: Φινάλε-θρίλερ στην Γλασκώβη – Στο Μουντιάλ οι Σκωτσέζοι έπειτα από 28 χρόνια

Σε ένα συγκλονιστικό ματς που έγινε στο «Χάμπντεν Παρκ» της Γλασκώβης, η Σκωτία νίκησε 4-2 τη Δανία και εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ 2026.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δύο φορές με ασύλληπτο γκολ του Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (3΄) και προβολή του Σάνκλαντ (78΄), αλλά οι Δανοί βρήκαν τις απαντήσεις παρότι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Ράσμους Κρίστενσεν στο 61΄.
Η Ιστορία και η επιστροφή της Σκωτίας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 28 χρόνια γράφτηκε στις καθυστερήσεις με τον Τίρνι και τον Σάνκλαντ με απίστευτη «λόμπα» από το κέντρο του γηπέδου, να διαμορφώνουν το τελικό σκορ. Οι Δανοί θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα play off.
We’ll be coming 🏴
See you at the 2026 @FIFAWorldCup 🇺🇸 🇨🇦 🇲🇽#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Vg1IrXhJDc
— Scotland National Team (@ScotlandNT) November 18, 2025
Σε άλλο ματς με χαρακτήρα τελικού που έγινε στο «Ερνστ Χάπελ» της Βιένης, η Αυστρία με τον Γκρέγκοριτς στο 77΄ βρήκε την απάντηση στο προβάδισμα των Βόσνιων (12΄ Ταμπάκοβιτς) και με το τελικό 1-1 ετοιμάζει βαλίτσες για Αμερική -επίσης μετά από 28 χρόνια- ενώ οι Βόσνιοι θα παλέψουν στα play off.
Ο τρίτος «τελικός» είχε πολύ μικρότερο διακύβευμα. Η Ουαλία «πάτησε» 7-1 τη Βόρεια Μακεδονία στο Κάρντιφ, πήρε τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα play off, όμως εκεί θα βρίσκεται και οι αποψινή της αντίπαλος μέσω Nations League. Απλώς οι Ουαλοί θα έχουν καλύτερη τύχη στην κλήρωση, καθώς η Β. Μακεδονία θα τοποθετηθεί στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 για την ευρωπαϊκή ζώνη:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
- Βόρεια Ιρλανδία – Λουξεμβούργο 1-0 (44΄πεν. Ντόνλεϊ)
- Γερμανία – Σλοβακία 6-0 (18΄ Βολτεμάντε, 29΄ Γκνάμπρι, 36΄,41΄ Σανέ, 67΄ Μπάκου, 78΄ Ουεντραόγκο)
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Κόσοβο – Ελβετία 1-1 (74΄ Μουσλίγια – 47΄ Βάργκας)
Σουηδία – Σλοβενία 1-1(87΄ Λούντγκρεν – 64΄ Έλσνικ)
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Λευκορωσία – Ελλάδα 0-0
Σκωτία – Δανία 4-2 (3΄ ΜακΤόμινεϊ, 78΄, 90+7΄ Σάνκλαντ – 57΄πεν. Χόιλουντ, 82΄ Ντόργκου)
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία 1-3 (4′ Νταντάσοφ – 17′ Ματετά, 30′ Ακλιούς, 45+3’αυτ. Μαχαμανταλίγιεφ)
Ουκρανία – Ισλανδία 2-0 (83′ Ζουμπκόφ, 90΄+3′ Χουτσούλιακ)
5ος ΟΜΙΛΟΣ
Βουλγαρία – Γεωργία 2-1 (10΄ Ρούσεφ, 24΄ Κράτσεφ – 88΄ Λοχοσβίλι)
Ισπανία – Τουρκία 2-2 (4΄ Όλμο, 62΄ Ογιαρθάμπαλ – 42΄ Γκιούλ, 54΄ Οζκάν)
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Ουγγαρία – Ιρλανδία 2-3 (3′ Λούκακς, 37′ Βάργκα – 15′ πέν. 80′, 90’+6′ Πάροτ)
Πορτογαλία – Αρμενία 9-1 (7′ Βέιγκα, 28′ Γκονσάλο Ράμος, 30′, 41′, 81′ Νέβες, 45’+3′ πέν., 51′, 72′ πέν. Μπρούνο Φερνάντες, 90’+2′ Κονσεϊσάο – 18′ Σπερτσιάν)
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Μάλτα – Πολωνία 2-3 (36΄ Καρντόνα, 68΄πεν. Τέουμα – 32΄ Λεβαντόφσκι, 59΄ Βσόλεκ, 85΄Ζιελίνσκι)
Ολλανδία – Λιθουανία 4-0 (16΄ Ρέιντερς, 58΄πεν. Χάκπο, 60΄ Σίμονς, 62΄ Μάλεν)
Ρεπό: Φινλανδία
8ος ΟΜΙΛΟΣ
Αυστρία – Βοσνία 1-1 (77΄ Γκρέγκοριτς – 12΄ Ταμπάκοβιτς)
Ρουμανία – Σαν Μαρίνο 7-1 (13΄αυτ. Ρόσι, 29΄ Μπαϊράμ, 42΄ Μαν, 57΄αυτ. Βαλεντίνι, 82΄ Ράτιου, 86΄πεν. Μουντεάνου – 2΄ Τζακοπέτι)
Ρεπό: Κύπρος
9ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισραήλ – Μολδαβία 4-1 (21′ πέν. Τούργκεμαν, 65′, 88′ Ρεβίβο, 85′ Πέρετζ – 37′ Νικολαέσκου)
Ιταλία – Νορβηγία 1-4 (11′ Εσπόζιτο – 63′ Νούσα, 78′, 80′ Χάαλαντ, 90’+3′ Λάρσεν)
Ρεπό: Εσθονία
10ος ΟΜΙΛΟΣ
Βέλγιο – Λιχτενστάιν 7-0 (3΄ Βανάκεν, 34΄,41΄ Ντόκου, 52΄ Μέχελε, 55΄ Σάλεμακερς, 57΄,59΄ Ντε Κετελάρε)
Ουαλία – Βόρεια Μακεδονία 7-1 (18΄πεν.,75΄,81΄πεν, Γουϊλσον, 21΄ Μπρουκς, 37΄ Τζόνσον, 57΄ Τζέιμς, 88΄ Μπρόουντχεντ – 23΄ Μιόβσκι)
Ρεπό: Καζακστάν
11ος ΟΜΙΛΟΣ
Αλβανία – Αγγλία 0-2 (74′, 82′ Κέιν)
Σερβία – Λετονία 2-1 (49′ Κατάι, 60′ Στάνκοβιτς – 12′ Γκουντκόφσκις)
Ρεπό: Ανδόρα
12ος ΟΜΙΛΟΣ
Τσεχία – Γιβραλτάρ 6-0 (5΄ Ντουντέρα, 18΄ Τσόρι, 32΄ Κούφαλ, 39΄ Κάραμπετς, 44΄ Σούτσεκ, 41΄ Χράνατς)
Μαυροβούνιο – Κροατία 2-3 (3΄ Όσμαγιτς, 17΄ Κρίστοβιτς – 37΄πεν. Πέρισιτς, 72΄ Γιάκιτς, 87΄ Βλάσιτς)
Ρεπό: Νησιά Φαρόε
Πηγή enikos.gr