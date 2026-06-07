Σοκ: Ο Έρικσεν κατέρρευσε ξανά σε γήπεδο – Στιγμές αγωνίας σε φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία – ΒΙΝΤΕΟ

Στιγμές έντονης ανησυχίας εκτυλίχθηκαν στο φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στη Δανία και την Ουκρανία, όταν ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης.

Το περιστατικό προκάλεσε σοκ σε ποδοσφαιριστές και φιλάθλους, φέρνοντας αναπόφευκτα στη μνήμη την κατάρρευση του Δανού μέσου στο Euro 2021, όταν είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια του αγώνα της Δανίας με τη Φινλανδία και είχε σωθεί χάρη στην άμεση επέμβαση των γιατρών.

Σύμφωνα με το TV2, ο Έρικσεν διατηρούσε τις αισθήσεις του μετά το συμβάν, κάτι που επιβεβαίωσε και η Δανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DBU). Ο αγώνας διακόπηκε αρχικά προσωρινά και στη συνέχεια οριστικά.

Σηκώθηκε όρθιος και καταχειροκροτήθηκε

Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο, ήρθαν καθησυχαστικά νέα από το γήπεδο, καθώς ο διεθνής άσος σηκώθηκε ξανά όρθιος, με τους φιλάθλους να τον αποθεώνουν.

Σύμφωνα με δανικά ΜΜΕ, ολόκληρο το στάδιο ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ενώ πολλοί θεατές σηκώθηκαν από τις θέσεις τους για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον ποδοσφαιριστή.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, στον αγωνιστικό χώρο βρέθηκε και η σύζυγος του Έρικσεν. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Δανός μέσος επικοινωνούσε κανονικά με το ιατρικό επιτελείο και παρέμενε συνειδητός, ενώ αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.