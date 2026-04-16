Σοκ στο Εκουαδόρ: Εκτέλεσαν διαιτητή μπροστά σε θεατές κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα

Σοκ έχει προκαλέσει στο Εκουαδόρ (Ισημερινός) η δολοφονία διαιτητή κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού αγώνα σε γειτονιά, μπροστά σε δεκάδες θεατές.

Θύμα της επίθεσης ήταν ο 48χρονος Χαβιέ Ορτέγκα, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα την Κυριακή στην πόλη Pasaje, στην παράκτια επαρχία El Oro.

Η ένοπλη επίθεση στον αγώνα

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πολλοί άγνωστοι ένοπλοι πλησίασαν τον διαιτητή κατά τη διάρκεια του αγώνα και άνοιξαν πυρ εναντίον του, πριν τραπούν σε φυγή.

Ο Ορτέγκα, γνωστός τοπικός διαιτητής που διηύθυνε τον ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου, διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός επί τόπου, παρά την άμεση άφιξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ο αγώνας διακόπηκε αμέσως, με παίκτες και θεατές να προσπαθούν να καλυφθούν, ενώ οι αρχές απέκλεισαν αργότερα την περιοχή για να πραγματοποιηθούν έρευνες από τις αρχές.

Έρευνα των αρχών

Η γηπεδούχος ομάδα ανακοίνωσε την αναστολή των επόμενων αγώνων μέχρι να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού, ενώ μέλη της οικογένειας του θύματος βρέθηκαν στο σημείο ζητώντας την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει αστυνομική έρευνα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο στοχευμένης δολοφονίας.

Από την πλευρά της, η αστυνομία ανέφερε, επίσης μέσω της The Sun, ότι «αυτή τη στιγμή εξετάζει βίντεο από κινητά τηλέφωνα».

Παράλληλα, οι αρχές σημείωσαν ότι «Πραγματοποιούμε συνεντεύξεις με μάρτυρες για να εντοπίσουμε τους δράστες».

«Πρόκειται για ένα ψυχρό έγκλημα που διαπράχθηκε σε έναν χώρο που προορίζεται για την κοινότητα και τον αθλητισμό», πρόσθεσαν.

«Απαράδεκτο να χάνεται μια ζωή για έναν αγώνα»

Ποδοσφαιρικός αξιωματούχος απέτισε φόρο τιμής στον Ορτέγκα, δηλώνοντας στη βρετανική εφημερίδα The Sun: «Ο Χαβιέ ήταν ένας αφοσιωμένος διαιτητής, το να χάνεται μια ζωή για έναν αγώνα ποδοσφαίρου είναι απαράδεκτο».

Κλιμακούμενη βία στον Ισημερινό

Το περιστατικό έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για την ασφάλεια σε αθλητικές εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα στον Ισημερινό.

Τον περασμένο μήνα η κυβέρνηση ανέπτυξε περισσότερους από 75.000 αστυνομικούς και στρατιώτες σε τέσσερις από τις πιο βίαιες επαρχίες της χώρας, μεταξύ των οποίων και η El Oro.

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο του 2023, ο πρόεδρος Ντάνιελ Νομπόα έχει επιχειρήσει να αντιμετωπίσει τις εγκληματικές οργανώσεις με σκληρή γραμμή, κηρύσσοντας επανειλημμένα κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο, το ποσοστό ανθρωποκτονιών αυξήθηκε κατά περισσότερο από 30% μεταξύ 2024 και 2025, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό.

Το 2025 καταγράφηκαν 9.216 δολοφονίες, έναντι 7.063 το 2024.