Σοκ στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο προπονητής Θανάσης Σκουρτόπουλος

Μια δυσάρεστη είδηση συγκλονίζει από το πρωί της Πέμπτης (5/2) τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, καθώς ο έμπειρος προπονητής και άλλοτε ομοσπονδιακός τεχνικός, Θανάσης Σκουρτόπουλος, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 60 ετών.

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος συνέδεσε το όνομά του με την επίσημη αγαπημένη, αναλαμβάνοντας τα ηνία της Εθνικής Ανδρών το 2018.

Υπό την καθοδήγησή του, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα εξασφάλισε την πρόκριση και συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας το 2019.

Ολοκλήρωσε τη θητεία του στον πάγκο της Ελλάδας το 2022, έχοντας καταγράψει το εντυπωσιακό ρεκόρ των 18 νικών σε 23 αναμετρήσεις.

Τα τελευταία χρόνια, ο Έλληνας τεχνικός εργαζόταν με επιτυχία εκτός συνόρων.

Από το 2023 έως το 2024 είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Κατάρ, ενώ το 2023 εργάστηκε στην Πολωνία για λογαριασμό της Αστόρια Μπίντγκοστς. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Μογγολία, όπου είχε αναλάβει την Κούλεγκουντ Μπρόνκος.

Η προπονητική του καριέρα ξεκίνησε από την αγαπημένη του ομάδα Γ.Σ. Δαφνίου, ενώ κάθισε στους πάγκους αρκετών ομάδων του ελληνικού πρωταθλήματος όπως -μεταξύ άλλων- της ΑΕΚ, του Αιγάλεω και του Περιστερίου.

Γεννημένος στην Αθήνα το 1965, ο Σκουρτόπουλος υπηρέτησε το μπάσκετ αρχικά ως αθλητής, φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ, του Παγκρατίου και του Γ.Σ. Δάφνίου, ενώ υπήρξε διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες.