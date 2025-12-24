Σούπερ Καπ γυναικών βόλεϊ: Ο Πανιώνιος «λύγισε» τον Ολυμπιακό και πήρε τον πρώτο του τίτλο – ΒΙΝΤΕΟ

Έπειτα από έναν συγκλονιστικό τελικό στην Κηφισιά, ο Πανιώνιος κατάφερε να γράψει ιστορία, καθώς επικράτησε του Ολυμπιακού στο τάι μπρέικ (3-2 σετ) και κατέκτησε το τρόπαιο του Σούπερ Καπ, που είναι το πρώτο για την ομάδα βόλεϊ γυναικών του συλλόγου της Νέας Σμύρνης.

Μεγάλες στιγμές για τον “Ιστορικό”, καθώς η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου έφθασε στη μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας της, κατακτώντας τον τίτλο του Σούπερ Καπ. Οι παίκτριες του Ντράγκαν Νέσιτς άντεξαν στον συναρπαστικό τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό στο “Ζηρίνειο” και επικράτησαν με 3-2 σετ, πηγαίνοντας το τρόπαιο στη Νέα Σμύρνη.

Λοιπόν το 2025 κλείνει με τον πιο… γλυκό τρόπο για τον Πανιώνιο . Καθώς κατέκτησε τον πρώτο τίτλο στην ιστορία του! Μετά από ένα συναρπαστικό τελικό του Super Cup που κράτησε 2 ώρες και 16 λεπτά και πέντε σετ, ο Ιστορικός νίκησε 3-2 τον Ολυμπιακό και έγραψε ιστορία. Διότι είχε καλύτερα ποσοστά στην επίθεση (σ.σ.: 52%-43%) και περισσότερους άσους (σ.σ.: 5-2). Επίσης σε μεγάλη βραδιά την Ραχίμοβα των 30 πόντων και την MVP Ζακχαίου των 21, με 81% στην επίθεση και 7 μπλοκ. Επιπλέον, η Νομικού ήταν καθοριστική στο τάι μπρέικ! Για τον Ολυμπιακού, Κούμπουρα (25) και Στεβάνοβιτς (17) ξεχώρισαν…

Καλύτερος ο Πανιώνιος και προβάδισμα στον τελικό

Καταρχάς το Super Cup άρχισε με εξαιρετικό τέμπο και από τις δύο ομάδες. Αν και ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 3-1 με την Κούμπουρα, ο Πανιώνιος αντέδρασε. Για να αποκτήσει διαφορά +2 με την Ατανασίεβιτς (4-6), την οποία διατήρησε, ενώ με μπλοκ της Ζακχαίου βρέθηκε στο +3 (13-10). Το κράτησε ως το 16-19 με την Ραχίμοβα. Όμως ο Ολυμπιακός βελτιώθηκε στο μπλοκ και κατάφερε να ισοφαρίσει 20-20, με εκείνο της Κονέο. Ξανά +2 για τις «κυανέρυθρες;» (21-23) με μπλοκ άουτ της Ριστίσεβιτς, η Κούμπουρα μείωσε 22-23, αλλά δύο λάθη της, έκαναν το 22-25 και 1-0 του Πανιωνίου Betsson.

Ο Ολυμπιακός ξέφυγε, ο Πανιώνιος επέστρεψε, αλλά έγινε το 1-1

Όμως το δεύτερο σετ ως τα μέσα του είχε εντελώς διαφορετική εικόνα. Καθώς ο Ολυμπιακός βασίστηκε στις κεντρικές του. Αρχικά την Τερζόγλου που έκανε ζημιά και από το σέρβις (9-4 με άσο), αλλά και την Στεβάνοβιτς (15-7). Ωστόσο Ραχίμοβα από το σέρβις και Ζακχαίου έδωσαν το έναυσμα στον Πανιώνιο για την αντεπίθεσή του. Με άσο της Αζέρας διαγώνιας έγινε το 15-12, αλλά το μπλοκ της Κονέο έφερε ξανά τις «ερυθρόλευκες» στο +4 (19-15). Αλλά ο Πανιώνιος πλησίασε στον πόντο (23-22). Μετά μέτρησε η κλάση των αθλητριών: Αμπντεραχίμ (24-22), Ριστίσεβιτς (24-23) και τελικά Κούμπουρα (25-23) για το 1-1 του Ολυμπιακού.

Και στο τέλος «μίλησε» η Κούμπουρα

Είναι αλήθεια πώς η «μάχη» στο τρίτο σετ κορυφώθηκε. Καθώς οι δύο ομάδες πήγαν χέρι-χέρι ως το 7-7. Αν και ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 12-8 με μπλοκ της Κονέο, ο Πανιώνιος έδειξε χαρακτήρα. Επιπλέον τα σέρβις της Ριστίσεβιτς άλλαξαν τη ροή του τρίτου σετ. Το αποτέλεσμα ήταν το σερί 7-0 για τις «κυανέρυθρες» για το 12-15 με την Ραχίμοβα. Νέα ανατροπή με άσο της Κούμπουρα (16-15), αλλά και από τον Πανιώνιο . Πέρασε μπροστά 19-18 και 23-20 με την Ριστίσεβιτς. Για να φτάσει στο σετ μπολ, 21-24, με την Ραχίμοβα. Όμως εκεί «μίλησε» η Κούμπουρα και τα σέρβις της. Καθώς πίεσε την υποδοχή της ομάδας του Νέσιτς! Μείωσε 22-24, μετά μπλοκ από Στεφάνοβιτς και Κονέο (24-24) και μπλοκ άουτ από Οικονομίδου και την ίδια για το 26-24 και το 2-1.

Η μεγάλη επιστροφή του Πανιωνίου

Μετά το χαμένο τρίτο σετ, οι «κυανέρυθρες» έκαναν εξαιρετική εκκίνηση στο τέταρτο σετ. Κομβική η Ζακχαίου για το 8-3 της ομάδας της Νέας Σμύρνης. Όμως ο Ολυμπιακός αντέδρασε, έκανε επί μέρους 9-2, για το 12-10 με την Κούμπουρα. Βέβαια οι παίκτριες της ομάδας της Νέας Σμύρνης είχε πάθος και καρδιά για να στείλουν το ματς στο τάι μπρέικ. Πιο συγκεκριμένα, με μπλοκ της Κοβαλέσκα πέρασε μπροστά 16-15. Αλλά στο 17-17 ο Πανιώνιος Betsson έκανε σερί 3-0 και με μπλοκ και άσο της Ζακχαίου βρέθηκε μπροστά με 20-17 και 22-18, αντίστοιχα. Για να τελειώσει το σετ 25-19 με την επίθεση της Αλεξάκου.

Ιστορικός τίτλος για την ομάδα της Νέας Σμύρνης

Επιπλέον, στο τάι μπρέικ ο Πανιώνιος τα μπλοκ της Νομικού πήρε προβάδισμα 4-3. Αλλά και 6-3 με τον άσο της Αλεξάκου! Αν και με το μπλοκ της Στεβάνοβιτς έγινε το σκορ 5-6, η Ραχίμοβα το έφερε ξανά στο +3 (5-8). Ξανά ο Ολυμπιακός πλησίασε, 7-8 με το πλασέ της Αμπντεραχίμ, ισοφάρισε 9-9 με την άστοχη επίθεση της Ραχίμοβα και βρέθηκε στο 12-10. Εκεί ο Ντράγκαν Νέσιτς έκλεισε την αλλαγή από το τέταρτο σετ, με την Ατανασίεβιτς να επιστρέφει αντί της Αλεξάκου. Το αποτέλεσμα ήταν σερί 5-0 για τον Ιστορικό με τρία μπλοκ: ένα από την Ατανασίεβιτς και δύο της Νομικού. Ειδικότερα το δεύτερο έδωσε την κούπα στον Πανιώνιο (12-15).