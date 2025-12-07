Σπουδαία εμφάνιση του Ζμπήτα στο European Grand Prix

Με την 5η θέση στο Σεράγεβο, ο Λαρισαίος αθλητής στρέφει πλέον το βλέμμα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21

Ο Γιώργος Ζμπήτας συνέχισε την εντυπωσιακή και σταθερά ανοδική πορεία του στο διεθνές ταεκβοντό, κατακτώντας την πέμπτη θέση στην κατηγορία εφήβων – νεανίδων -78 κ. στο European Grand Prix E10, που διεξήχθη στο Σεράγεβο.

Ο Λαρισαίος αθλητής, ήδη χάλκινος πρωταθλητής Ευρώπης, απέδειξε για ακόμη μία φορά πως ανήκει στους κορυφαίους της γενιάς του, φτάνοντας στους τελικούς μέσα από δύο διοργανώσεις τη φετινή χρονιά.

Στη διοργάνωση του Σεράγεβο συμμετείχαν 640 από τους καλύτερους αθλητές παίδων και εφήβων της Ευρώπης, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και υψηλού επιπέδου αγωνιστικό περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά, ο Γιώργος έδειξε ωριμότητα και τεχνική συνέπεια, επιβεβαιώνοντας την ποιότητά του.

Στο πλευρό του βρέθηκε ο προπονητής του, Απόστολος Ιακωβάκης, ο οποίος τον καθοδήγησε με εμπειρία και στρατηγική, συμβάλλοντας καθοριστικά στη σταθερότητα και την αγωνιστική του προσήλωση.

Κλείνοντας μια χρονιά γεμάτη εμπειρίες και προκλήσεις, ο Γιώργος Ζμπήτας στρέφει πλέον το βλέμμα στον επόμενο μεγάλο στόχο: το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό U21 του 2025, που θα φιλοξενηθεί στην Πρίστινα του Κοσόβου από τις 11 έως τις 14 Δεκεμβρίου. Εκεί, θα επιδιώξει να συνεχίσει την ανοδική του πορεία, διεκδικώντας ακόμη μία σπουδαία διάκριση στο ευρωπαϊκό στερέωμα.