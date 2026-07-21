Σπόρτινγκ – Στρασμπούρ 7-0: Επέστρεψε με γκολ ο Φώτης Ιωαννίδης έπειτα από πέντε μήνες – Δείτε βίντεο

Ο Φώτης Ιωαννίδης επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα από πέντε μήνες και συνδύασε την παρουσία του με γκολ στη φιλική νίκη της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 7-0 απέναντι στη Στρασμπούρ.

Ο 26χρονος διεθνής επιθετικός πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο 67ο λεπτό, στη θέση του Ράφαελ Νελ, και στο 84ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Ο Αραούχο πραγματοποίησε το γύρισμα από την αριστερή πλευρά και ο Ιωαννίδης εκτέλεσε με δεξί πλασέ από το ύψος του πέναλτι, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 7-0.

Ioannidis e já são 7 🤩#DAZNDesafiosBetano pic.twitter.com/bMbNyQO9Iz — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 20, 2026

Επιστροφή έπειτα από πέντε μήνες

Ο πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού αντιμετώπισε προβλήματα τραυματισμών κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, γεγονός που περιόρισε τη συμμετοχή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της πορτογαλικής ομάδας.

Ο Ιωαννίδης κατέγραψε συνολικά 22 συμμετοχές, έξι γκολ και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Η προηγούμενη εμφάνισή του είχε σημειωθεί στις 21 Φεβρουαρίου 2026, όταν αγωνίστηκε για 12 λεπτά ως αλλαγή στην εκτός έδρας νίκη της Σπόρτινγκ με 3-0 επί της Μορεϊρένσε.

Βασικός ο Γιώργος Βαγιαννίδης

Στην αρχική ενδεκάδα της Σπόρτινγκ βρέθηκε και ο Γιώργος Βαγιαννίδης. Ο 24χρονος διεθνής δεξιός μπακ συμμετείχε στη δημιουργία του πέμπτου γκολ, καθώς πραγματοποίησε το γύρισμα από τη δεξιά πλευρά και ο Αραούχο ολοκλήρωσε τη φάση.

Maxi Araujo a aparecer e ⚽#DAZNDesafiosBetano pic.twitter.com/dNr3EQMZ8T — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 20, 2026

Ο Βαγιαννίδης αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στο 82ο λεπτό και τη θέση του πήρε ο Γκρομπάι.