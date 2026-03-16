Στέφανος Τσιτσιπάς: Εκτός Top 50 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP ύστερα από 8 χρόνια

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε άλλες οκτώ θέσεις και βρίσκεται πλέον στο Νο. 51 –με 995 βαθμούς– στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα. Ο 27χρονος πρωταθλητής μένει έτσι εκτός Top 50 της παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν οκτώ χρόνια (Απρίλιος 2018).
Αμετάβλητη παρέμεινε, στο μεταξύ, η πρώτη τριάδα, με τον Κάρλος Αλκαράθ να προηγείται. Ο Γιανίκ Σίνερ, ωστόσο, κατέκτησε το Indian Wells και μείωσε τη διαφορά από την κορυφή.
Η πρώτη δεκάδα:
1.) Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 13.550 βαθμοί
2.) Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 11.400 βαθμοί
3.) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 5.370 βαθμοί
4.) Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 4.905 βαθμοί
5.) Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 4.365 βαθμοί
6.) Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 4.185 βαθμοί
7.) Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 4.170 βαθμοί
8.) Φέλιξ Οζέρ-Αλιασίμ (Καναδάς) 4.000 βαθμοί
9.) Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.860 βαθμοί
10.) Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Καζακστάν) 3.610 βαθμοί
…
51.) Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 995 βαθμοί
Πηγή enikos.gr