Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την νέα πτώση στην παγκόσμια κατάταξη: «Πρέπει να δουλέψω πολύ για να βγω από αυτή την κατάσταση»

Η ήττα του Στέφανου Τσιτσιπά στον 1ο γύρο του Dubai Open από τον Ούγκο Ουμπέρ σηματοδοτεί μία ακόμη δύσκολη καμπή στην πορεία του κορυφαίου Έλληνα τενίστα. Ο 25χρονος τενίστας, ο οποίος είχε κατακτήσει τον τίτλο το 2025, χάνει τους βαθμούς της περσινής επιτυχίας και καταγράφει σημαντική πτώση στην παγκόσμια κατάταξη της ATP.

Η νέα βαθμολογική απώλεια κοστίζει ακριβά. Ο Τσιτσιπάς υποχωρεί κατά 12 θέσεις και τη Δευτέρα αναμένεται να βρεθεί στο Νο42 της κατάταξης, μένοντας για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια εκτός top-40. Η εξέλιξη αυτή αλλάζει ριζικά τα δεδομένα ενόψει της αγωνιστικής συνέχειας.

Δυσμενέστερες κληρώσεις και αυξημένος βαθμός δυσκολίας

Η πτώση στη βαθμολογία επηρεάζει άμεσα τις προοπτικές του. Η χαμηλότερη θέση στην κατάταξη σημαίνει δυσμενέστερες κληρώσεις και πιθανές αναμετρήσεις με κορυφαίους παίκτες ήδη από τους πρώτους γύρους των τουρνουά. Το γεγονός αυτό αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας και περιορίζει τα περιθώρια για βαθιές πορείες σε μεγάλες διοργανώσεις.

Ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε αναφερθεί στο ενδεχόμενο αυτό, μιλώντας στο «The National» πριν από την αναμέτρηση με τον Γάλλο αντίπαλό του. «Είναι ενδιαφέρον γιατί αυτά τα πράγματα καθορίζονται από αριθμούς και οι αριθμοί είναι το μόνο που σου δείχνει αν βρίσκεσαι εκεί ή όχι. Και μπορώ να σας αναφέρω πολλούς παίκτες που έχουν αποδώσει λιγότερα απ’ όσα μπορούν, ενώ παίζουν πολύ καλύτερα απ’ ό,τι δείχνει η κατάταξή τους. Οπότε, στην ουσία, η κατάταξη είναι απλώς ένας αριθμός. Ναι, μετράει για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Έχει σημασία. Αλλά εγώ ξέρω μέσα μου τι μπορώ να κάνω, ξέρω ποιο είναι το πραγματικό μου τένις, όχι σε επίπεδο αριθμών, αλλά απόδοσης. Είναι άτυχο που, λόγω της κατάταξής μου, ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίζω τους καλύτερους από τους πρώτους γύρους. Αλλά μέχρι εκεί».

Στόχος η επιστροφή και παραδοχή των δυσκολιών

Παράλληλα, ο 25χρονος τενίστας αναγνώρισε το πλεονέκτημα που απολαμβάνουν οι παίκτες με υψηλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη και έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή του σε τροχιά ανόδου.

«Το έχω σκεφτεί, το έχω επεξεργαστεί στο μυαλό μου. Το προνόμιο που έχει ένας παίκτης με υψηλή κατάταξη είναι ότι μπορεί να αποφεύγει τους κορυφαίους στους πρώτους γύρους. Εγώ, λοιπόν, πρέπει να δουλέψω πολύ για να βγω από αυτή την κατάσταση. Οι επόμενοι μήνες δεν θα είναι εύκολοι. Θα είναι δύσκολοι, γιατί ενδέχεται να αντιμετωπίζω τους καλύτερους από νωρίς και θα πρέπει να το διαχειριστώ και να βρίσκω λύσεις σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις. Έχω πολλή δουλειά μπροστά μου».

Η νέα πραγματικότητα φέρνει τον Στέφανο Τσιτσιπά αντιμέτωπο με μία απαιτητική περίοδο. Η επόμενη αγωνιστική φάση θα κρίνει εάν ο Έλληνας πρωταθλητής μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα και να επιστρέψει δυναμικά στα υψηλά στρώματα της παγκόσμιας κατάταξης.