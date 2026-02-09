Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο Γάλλος Αρτούρ Ριντερκνές πρώτος του αντίπαλος στο Ρότερνταμ – Ανέβηκε στη 32η θέση

Ο Γάλλος Αρτούρ Ριντεκνές θα είναι ο πρώτος αντίπαλος του Έλληνα τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά την Τετάρτη (11/02/26), στο τουρνουά του Ρότερνταμ.

Ο Τσιτσιπάς θα κοντραριστεί για πρώτη φορά με τον Γάλλο τενίστα και σε περίπτωση νίκης, στο δεύτερο γύρο θα παίξει ενάντια είτε στον Μπόουτικ Φαν ντε Σάντσχουλπ είτε σε κάποιον παίκτη από τα προκριματικά.

Αν ο Έλληνας τενίστας περάσει στα προημιτελικά θα έχει πολύ δύσκολο έργο, καθώς το πιο πιθανό είναι να αντιμετωπίσει το Νο. 1 του ταμπλό, Άλεξ ντε Μινόρ.

Στα ημιτελικά υποψήφιος αντίπαλος, αν όλα έχουν πάει καλά για τον Τσιτσιπά, είναι ο Μεντβέντεφ.

Ανέβηκε στην 32η θέση της παγκόσμιας κατάταξης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε ένα ακόμη σκαλοπάτι και βρίσκεται πλέον στο Νο 32 -με 1.445 βαθμούς- στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, που ανακοινώθηκε χθες.

Αμετάβλητη έμεινε η πρώτη τριάδα, με τον Κάρλος Αλκαράθ, να προηγείται πάντα με μεγάλη διαφορά (13.150) από τον Γιανίκ Σίνερ (10.300), ενώ το «βάθρο» ολοκληρώνει ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:

1. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 13.150 βαθμοί

2. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 10.300

3. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 5.280

4. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 4.605

5. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 4.405

6. Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 3.950

7. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 3.940

8. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.835

9. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.560

10. Αλεξ Μπούμπλικ (Καζακστάν) 3.235

…

33. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 1.445