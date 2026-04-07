Στέφανος Τσιτσιπάς: Πέφτει στο Νο65 του κόσμου μετά τον αποκλεισμό του στο Masters του Μόντε Κάρλο

Μεγάλες συνέπειες θα έχει για τον Στέφανο Τσιτσιπά η ήττα του χθες από τον Αργεντινό Φρανσίσκο Τσερούντολο με 7-5 και 6-4, μόλις στον 1ο γύρο του τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά πως η καριέρα του είναι σε καθοδική πορεία.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, που είχε φθάσει το 2021 έως το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, μετά την ήττα του αυτή, θα κάνει «βουτιά» στην κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας (ATP), που θ’ ανακοινωθεί την προσεχή Δευτέρα.

Συγκεκριμένα θα κατέβει άλλα 17 σκαλοπάτια και θα βρεθεί από την 48η θέση στο Νο65 του κόσμου, θέση που είχε τον Απρίλιο του 2018!