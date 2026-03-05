Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόωρος αποκλεισμός στην πρεμιέρα του στο Indian Wells

Πρόωρος αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Indian Wells μετά την ήττα στον πρώτο γύρο από τον Ντένις Σαποβάλοφ με 2-1 σετ.

Πρόκειται για τον δεύτερο συνεχόμενο αποκλεισμό του σε πρεμιέρα τουρνουά, μετά και την αντίστοιχη πορεία στο Ντουμπάι.

Ο Καναδός τενίστας ισοφάρισε άμεσα μετά την επικράτηση του Στέφανου Τσιτσιπά στο πρώτο σετ.

Στο δεύτερο σετ ο Σαποβάλοφ πέτυχε break νωρίς, όμως ο Τσιτσιπάς αντέδρασε άμεσα. Ο Έλληνας τενίστας ισοφάρισε και στη συνέχεια πήρε προβάδισμα στο σκορ, εκμεταλλευόμενος την πτώση στην απόδοση του αντιπάλου του στο σερβίς.

Με ένα κρίσιμο break για το 4-2 και κρατώντας το σερβίς του, ο Τσιτσιπάς διατήρησε τον έλεγχο. Παρά τα τρία break points που αντιμετώπισε στο τελευταίο game, κατάφερε να τα σβήσει και να κατακτήσει το σετ με 6-3, ισοφαρίζοντας την αναμέτρηση.

Το τρίτο και καθοριστικό σετ εξελίχθηκε σε μάχη μέχρι το τέλος. Ο Καναδός κατάφερε να πιέσει στο φινάλε και ανάγκασε τον Τσιτσιπά να σερβίρει για να παραμείνει στο παιχνίδι.