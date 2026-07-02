Στην Εθνική βόλεϊ Κορασίδων (Κ18) η αθλήτρια της ΕΑΛ Ραφαέλα Προβίδα

Στην Λιθουανία με την αποστολή της Εθνικής γυναικών (Κ18) βόλεϊ, η αθλήτρια της Ε.Α.Λάρισας Προβίδα Ραφαέλα.

Η Εθνική συμμετέχει στον 2ο όμιλο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κοριτσιών Κ18, που διεξάγεται στην πόλη Σιαουλιάι της Λιθουανίας. Η διοίκηση του τμήματος VOLLEY ΓΥΝΑΙΚΩΝ, οι προπονητές και οι συμπαίκτριές συγχαίρουν και εύχονται καλή επιτυχία στην αθλήτρια και στην Εθνική.

Το πρόγραμμα του Β’ ομίλου

Τετάρτη 1η Ιουλίου 12:30, Ουγγαρία – Ελλάδα

Πέμπτη 2 Ιουλίου 20:00, Ελλάδα – Γερμανία

Παρασκευή 3 Ιουλίου 15:00, Βουλγαρία – Ελλάδα

Κυριακή 5 Ιουλίου 20:00, Ολλανδία – Ελλάδα

Δευτέρα 6 Ιουλίου 17:30, Ελλάδα – Λιθουανία

Τετάρτη 8 Ιουλίου 15:00, Φινλανδία – Ελλάδα

Πέμπτη 9 Ιουλίου 12:30, Ελλάδα – Γαλλία