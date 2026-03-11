Στη Νεάπολη Λάρισας το Allwyn Final-4 Κυπέλλου βόλεϊ ανδρών

Στο κλειστό γυμναστήριο Νεάπολης Λάρισας θα διεξαχθεί 19-20 Μαρτίου το Allwyn Final-4 του Κυπέλλου βόλεϊ ανδρών, με την αρωγή και την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων και της Ένωσης Κεντρικής Ελλάδας.

Το πρόγραμμα του Allwyn Final-4

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026

17.00: Ο.Φ.Η. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

20.00: Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026

21.30: Τελικός

Οι προεγγραφές για την είσοδο

Η Ε.Ο.ΠΕ. και οι συνδιοργανωτές του Allwyn Final-4 του Κυπέλλου Ανδρών (Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Λαρισαίων) ανακοινώνουν ότι θα διατεθούν, με τη μέθοδο της προεγγραφής, θέσεις εισόδου για τους αγώνες που θα διεξαχθούν στο κλειστό γυμναστήριο Ε.Α.Κ. Νεάπολης Λάρισας το διήμερο 19-20 Μαρτίου, με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού Α.Ο., του Ο.Φ.Η., του Α.Ο. Φλοίσβου Members Paron και του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ.

Προεγγραφές στο Δήμο Λαρισαίων

Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού από την πλευρά του Δήμου Λαρισαίων για τις προεγγραφές των εισιτηρίων ξεκίνησαν σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 στα γραφεία του Τμήματος Αθλητισμού (Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο, Ρούσβελτ 59, 1ος όροφος). Οι ώρες λειτουργίας τις καθημερινές θα είναι από 08:00 έως 14:30 και το Σάββατο 14 Μαρτίου από τις 10:00 έως τις 14:00. Οι προεγγραφές θα γίνονται έως και τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026.

Προεγγραφές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού από την πλευρά της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τις προεγγραφές των εισιτηρίων ξεκίνησαν σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού (Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, Παλιά Νομαρχία), Σωτήρη Σουλούκου. Οι ώρες λειτουργίας τις καθημερινές θα είναι από 08:00 έως 15:00 και το Σάββατο 14 Μαρτίου από τις 11:00 έως τις 15:00. Οι προεγγραφές θα γίνονται έως και τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την είσοδο των ενηλίκων στο γήπεδο θα είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και του εισιτηρίου. Για τους ανήλικους μόνο το εισιτήριο.

Όλοι οι προεγγραφέντες θα λάβουν το εισιτήριό τους ηλεκτρονικά για τους ημιτελικούς της Πέμπτης 19/3 και τη Παρασκευή 20/3 θα λάβουν νέο εισιτήριο για τον τελικό.