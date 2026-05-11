Στον Νίκο Απέργη γιόρτασε ο Μάριος Ηλιόπουλος το πρωτάθλημα της ΑΕΚ – Δείτε βίντεο

Στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Νίκος Απέργης πήγε να γιορτάσει το πρωτάθλημα της ΑΕΚ ο πρόεδρος της ομάδας Μάριος Ηλιόπουλος.

«Παίξατε το καλύτερο ποδόσφαιρο φέτος και έτσι πρέπει να γίνεται. Όποιος παίζει καλύτερα να παίρνει το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Και τώρα Champions League. Να έχει μια καλή πορεία. Και γιατί να μην το πάρετε κιόλας;», ανέφερε ο γνωστός τραγουδιστής υποδεχόμενος τον ισχυρό άνδρας του «Δικεφάλου».

Ο Μάριος Ηλιόπουλος πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε, ενώ προσπάθησε… ανεπιτυχώς να κάνει τον Νίκο Απέργη να αλλάξει ομάδα.

@musicz_greece Ο πρόεδρος της ΑΕΚ μαριος ηλιοπουλος διασκέδασε με το Νίκο Απέργη στο Cabaret #iliopoulos#aek#nikosapergis