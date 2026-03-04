Στο δρόμο για Θεσσαλονίκη από Κωνσταντινούπολη, όπου προσγειώθηκε από Αμπού Ντάμπι η ομάδα νέων του Άρη

Επιστρέφει οδικώς στη Θεσσαλoνίκη η ομάδα μπάσκετ K-18 του Άρη η οποία μετέβη στο Αμπού Ντάμπι για το Next Gen Euroleague και εγκλωβίστηκε μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Άρης, με αναρτήσεις σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η ομάδα έφτασε με πτήση τσάρτερ από το Αμπού Ντάμπι στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα επιστρέψει οδικώς στη Θεσσαλονίκη. Υπολογίζεται να φτάσει «Nick Galis Hall» περίπου στις 9 π.μ. της Τετάρτης 4/3.

Η ΚΑΕ Άρης ευχαρίστησε την Euroleague Basketball, το υπουργείο Εξωτερικών και την ελληνική πρεσβεία στο Αμπού Ντάμπι για τις προσπάθειες που κατέλαβαν για την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα, αλλά και για τις άρτιες συνθήκες διαμονής της αποστολής στο διάστημα της αναμονής.