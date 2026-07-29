Στο Καρπενήσι η ΑΕΛ για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη (28/07) το πρώτο στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας της ΑΕΛ στο προπονητικό κέντρο των Δένδρων, με τους «βυσσινί» να στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο βασικό μέρος της προετοιμασίας τους.

Η αποστολή της ΑΕΛ αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης (29/07) από τα Δένδρα με προορισμό το Καρπενήσι, όπου θα παραμείνει έως και τις 7 Αυγούστου 2026. Στην πρωτεύουσα της Ευρυτανίας το τεχνικό επιτελείο θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει σε πιο απαιτητικούς ρυθμούς, δίνοντας έμφαση τόσο στη φυσική κατάσταση όσο και στην αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η πρώτη προπόνηση της ΑΕΛ στο Καρπενήσι είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τετάρτης (29/07), σηματοδοτώντας την έναρξη του βασικού σταδίου της προετοιμασίας.

Στο πλαίσιο της παραμονής της στο Καρπενήσι, η ΑΕΛ θα δώσει και το πρώτο της φιλικό παιχνίδι επί ευρυτανικού εδάφους. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026 θα αντιμετωπίσει τη Ζάκυνθο στο Αθλητικό Κέντρο Καρπενησίου, σε μία αναμέτρηση που θα αποτελέσει σημαντικό τεστ για τον προπονητή και το τεχνικό επιτελείο, προκειμένου να εξαχθούν τα πρώτα χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την αγωνιστική ετοιμότητα και την πρόοδο της ομάδας.

Φωτογραφίες: Μιχάλης Μπατζιόλας

aelole.gr