Στο Μπαγκλαντές αποθεώνουν τον πρέσβη της Αργεντινής σαν να είναι ο Μέσι – Δείτε βίντεο

Μπορεί η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Μπαγκλαντές να μην έχει παίξει ποτέ στο Μουντιάλ, αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι δεν ασχολούνται με τα όσα διαδραματίζονται στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό.

Κάθε άλλο μάλιστα, αφού είναι παθιασμένοι με την εθνική Αργεντινής και τον Λιονέλ Μέσι.

Από τα χρόνια του Μαραντόνα

Για τους κατοίκους του Μπαγκλαντές η αγάπη για τον Λιονέλ Μέσι και την παρέα του χρονολογείται από το 1986. Τη χρονιά που η πλειοψηφία των σπιτιών απέκτησε έγχρωμες τηλεοράσεις και η κρατική τηλεόραση μετέδωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Σ’ εκείνη τη διοργάνωση ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα το πήρε σχεδόν μόνος του, με τους Μπαγκλαντεσιανούς να το πανηγυρίζουν διπλά καθώς στον δρόμο προς τον τίτλο είχε αποκλείσει την Αγγλία. «Απέκλεισαν αυτούς που μας είχαν υπό κατοχή για 200 χρόνια».

Σαράντα χρόνια αργότερα, σ’ αυτήν τη γωνιά της ασιατικής ηπείρου, παραμένει η ίδια παθολογική αγάπη και τρέλα για την Εθνική Αργεντινής και εννοείται για τον Λιονέλ Μέσι που λατρεύεται σαν Θεός.

Όσοι νομίζουν ότι υπάρχει κάποια δόση υπερβολής σε όλα τα παραπάνω, ας δουν ένα από τα βίντεο που ακολουθούν για να καταλάβουν.

Ο Μαρσέλο Κάρλος Σέσα είναι ο πρέσβης της Αργεντινής στο Μπαγκλαντές. Αφού είδε τον αγώνα των ομίλων με την Ιορδανία στις εγκαταστάσεις του διεθνούς πανεπιστημίου της Ντάκα αποφάσισε να παρακολουθήσει το ματς με την Αίγυπτο (όπου η Αργεντινή έχανε με 0-2 στο 79′ και τελικά κέρδισε με 3-2) από την fan zone που είχε δημιουργηθεί στην πρωτεύουσα της χώρας, με τον κόσμο να τον υποδέχεται σαν να είναι ποδοσφαιριστής της Αλμπισελέστε.