Στο FINAL 4 του πανελληνίου πρωταθλήματος Κ18 οι κορασίδες της ΕΑΛ

Οι κορασίδες της ΕΑΛ συνεχίζοντας την μακρά παράδοση του συλλόγου που εδώ και δεκαετίες συμμετέχει ανελλιπώς στις ημιτελικές και τελικές φάσεις των Πανελληνίων αναπτυξιακών πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ, έχουν δε καταφέρει με τις πολλές επιτυχίες τους να κατατάσσουν τον σύλλογο, πρώτο σε συγκομιδή μεταλλίων από όλους τους συλλόγους της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα οι ομάδες Κορασίδων(Κ18) και Νεανίδων (Κ20) κατέκτησαν 28 Πανελλήνια μετάλλια: 10 χρυσά , 11 αργυρά και 7 χάλκινα.

Όπως την προηγούμενη χρονιά, έτσι και την φετινή οι Κορασίδες συμμετέχουν στο Final4 του Πανελληνίου πρωταθλήματος, οι αγώνες του οποίου θα διεξαχθούν στο «κλειστό» γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Λάρισας 17-18-19 Ιουνίου

(Ακριτίδης Γιώργος ) Νίκου Βάλια – Καραναστάση Μάνια – Προβίδα Ραφαέλα – Κερέμη Μαρίλια – Τσίντζα Κρυσταλλία – Τζιούρα Μαίρη – Πιτσαρή Αντα(Λ) – Γκατζώνα Μιχαέλα – Ζαπανιώτη Ανθή – Ντόντου Αλεξάνδρα – Καραναστάση Κατερίνα – Μαγαλιού Κων/να – Μαστοροστέργιου Δέσποινα – Βαγενά Εβελίνα.

Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:

Τετάρτη 17/6/2026

18.00 : ΑΟ Ηλυσιακός – ΔΕΚΑ (Θεσ/νίκης)

20.00 : ΕΑ Λάρισας – ΑΟ Κύδων Χανίων



Πέμπτη 18/6/2026

18.00 : ΑΟ Κύδων Χανίων – ΔΕΚΑ(Θεσ/νίκης)

20.00 : ΕΑ Λάρισας – ΑΟ Ηλυσιακός

Παρασκευή 19/6/2026

16.00 : ΑΟ Ηλυσιακός – ΑΟ Κύδων Χανίων

18.00 :ΔΕΚΑ(Θεσ/νίκης – ΕΑ Λάρισας