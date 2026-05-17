Στο Final 4 του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ18 οι κορασίδες της ΕΑΛ  

Οι κορασίδες της ΕΑΛ ,συνεχίζοντας την μακρά παράδοση του συλλόγου που εδώ και δεκαετίες συμμετέχει ανελλιπώς στις ημιτελικές και τελικές φάσεις των Πανελληνίων αναπτυξιακών πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ, προκρίθηκαν στο FINAL 4 του πανελληνίου πρωταθλήματος Κορασίδων(Κ18).

Η πρόκριση αυτή ήρθε με την νίκη επί της Ελπίδας Αμπελοκήπων με 3-1 σετ. Στον αγώνα αυτό, τα κορίτσια της ΕΑΛ έφτασαν στην νίκη και πρόκριση με σπουδαία εμφάνιση, καταθέτοντας την ψυχή τους και ξεπερνώντας την κούραση από τον συγκλονιστικό και ψυχοφθόρο αγώνα της προηγούμενης βραδιάς με την ομάδα της Δέκα (Θεσσαλονίκης).

Τα αγωνιστικά αναπτυξιακά τμήματα της ΕΑΛ ,έχουν καταφέρει με τις πολλές επιτυχίες τους να κατατάσσουν τον σύλλογο ,πρώτο σε συγκομιδή μεταλλίων από όλους τους συλλόγους της Ελλάδος. Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα οι ομάδες Κορασίδων (Κ18) και Νεανίδων (Κ20) κατέκτησαν 28 Πανελλήνια μετάλλια: 10 χρυσά , 11 αργυρά και 7 χάλκινα.

Στον άλλο αγώνα της ημιτελικής φάσης η ομάδα του Δέκα νίκησε με 3-0 σετ τον Σπάρτακο. Η ομάδες της ΕΑΛ και της ΔΕΚΑ προκρίθηκαν από τον βορρά και από τον νότο οι ομάδες: Κύδων Χανίων και Ηλυσιακός.

Τα αποτελέσματα της ημιτελικής φάσης:

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Α’ & Β’ ΟΜΙΛΟΥ

Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Α.Σ Ελπίς (Α1) – ΕΑ Λάρισας (Β2) 1-3 (23-25, 22-25, 25-21, 20-25)

ΔΕΚΑ (Β1) – Α.Γ.Σ. Σπάρτακος (Α2) 3-0 (25-17, 25-18, 31-29)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Γ & Δ ΟΜΙΛΟΥ

Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Α.Ο. Ηλυσιακός (Γ1) -Απόλλων Καλαμάτας (Δ2) 3-2 (25-19, 17-25, 25-15, 22-25, 16-14)

Ζ.Α.Ο.Ν. (Δ1) – Α.Ο. Κύδων (Γ2) 1-3 (25-22, 24-26, 19-25, 08-25)

(Ακριτίδης Γιώργος ) Νίκου Βάλια – Καραναστάση Μάνια – Προβίδα Ραφαέλα – Κερέμη Μαρίλια – Τσίντζα Κρυσταλλία – Τζιούρα Μαίρη – Πιτσαρή Αντα(Λ) – Γκατζώνα Μιχαέλα – Ντόντου Αλεξάνδρα Καραναστάση Κατερίνα – Μαγαλιού Κων/να – Ζαπανιώτη Ανθή(Λ)- Μαστοροστέργιου Δέσποινα – Βαγενά Εβελίνα.