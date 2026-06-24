“Στυλιανός και Νταβέλης αναζητούν τη συμφωνία” – Eπαναπροσέγγιση με στόχο το κοινό καλό της ΑΕΛ

Νέο επεισόδιο στο ιδιοκτησιακό θρίλερ της ΑΕΛ.

Μετά τη χθεσινή σκληρή ανακοίνωση κατά του εφοπλιστή Ζήση Στυλιανού, τα δεδομένα φαίνεται πως άλλαξαν καθώς σε σημερινό δημοσίευμα του formedia.gr, ιδιοκτησίας του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, τονίζεται ότι οι δύο πλευρές παραμένουν προσηλωμένες σε μια δημιουργική συνεργασία, με μοναδικό σκοπό το κοινό καλό της ΑΕΛ.

Μάλιστα δίνεται ως χρονοδιάγραμμα η 1η Ιουλίου για την ανακοίνωση των οριστικών αποφάσεων.

Η ανακοίνωση:

“Παρά τις όποιες αρχικές αντεγκλήσεις τους, οι κ.κ. Ζήσης Στυλιανός και Αχιλλέας Νταβέλης παραμένουν προσηλωμένοι και συνεχίζουν αλληλέγγυοι σε μια δημιουργική συνεργασία, με μοναδικό σκοπό το κοινό καλό της ΑΕΛ.

Το αργότερο έως την Τετάρτη 1η Ιουλίου οι δυο άνδρες θα ανακοινώσουν τις οριστικές αποφάσεις τους.”

kosmoslarissa.gr