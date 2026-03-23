Συγκίνηση σε συνέντευξη Βραζιλιάνου προπονητή: Πήγε με το παιδί του που έχει σύνδρομο Down – «Λίγη αγάπη κάνει τη διαφορά» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Τιάγκο Νούνιες είναι από τη Βραζιλία και είναι ο προπονητής της Λίγκα Ντε Κίτο στο Εκουαδόρ. Εμφανίστηκε σε συνέντευξη Τύπου κρατώντας αγκαλιά τον γιο του Πέδρο, ο οποίος έχει σύνδρομο Down.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου από το 2007, ο Νούνιες κράτησε την επόμενη μέρα τον γιο του στην συνέντευξη Τύπου της ομάδας του.

“Είμαστε μια οικογένεια που καταλαβαίνει ότι το να βελτιώνεσαι ή να χειροτερεύεις είναι μικρές λεπτομέρειες, ότι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας είναι απλώς αυτό και ότι υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα“, είπε ο έμπειρος προπονητής, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, χαϊδεύοντας τρυφερά το πρόσωπο του παιδιού, ενώ στην αίθουσα επικρατούσε απόλυτη σιγή.

“Είναι μια ξεχωριστή μέρα για πολύ κόσμο και για την οικογένειά μου. Είναι 21 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down. Είμαι τυχερός που έχω έναν υπέροχο γιο. Έτσι δεν είναι, Πέδρο;”, τον ρώτησε, με τον μικρό να απαντά χαμογελώντας: “Όχι”.

Bom dia com essa linda homenagem do técnico brasileiro Tiago Nunes ao filho no Dia da Síndrome de Down na coletiva da LDU. 🎥 @LDU_Oficial pic.twitter.com/0UbAM4WWLf — Jornal dos Sports (@JornalDosSports) March 22, 2026

“Θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή τη στιγμή για να πω ότι υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες που δεν έχουν τις καλύτερες συνθήκες, ούτε τις ευκαιρίες να φροντίσουν τα παιδιά τους. Μέσα από αυτές τις καταστάσεις ανακαλύπτεις έναν καινούργιο κόσμο. Υπάρχουν πολλές “αόρατες” οικογένειες, άνθρωποι που χρειάζονται στήριξη και βοήθεια. Θέλω να δώσω μεγάλη σημασία στη σημερινή ημέρα”, πρόσθεσε.