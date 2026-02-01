Συγκλονιστικές στιγμές στο ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός: Δάκρυα και εκατοντάδες στεφάνια – Δόνησε την Τούμπα το «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»

Δάκρυα, συνθήματα και κλίμα συναισθηματικής φόρτισης στην Τούμπα. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ τίμησαν τη μνήμη των επτά φίλων του “δικεφάλου του Βορρά”, που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Οι στιγμές ήταν συγκλονιστικές.

Επτά περιστέρια προσγειώθηκαν στην Τούμπα – Ένα απροσδόκητο περιστατικό λίγο πριν από το ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

Οι σύνδεσμοι της ομάδας εναπόθεσαν εκατοντάδες στεφάνια μπροστά από τη Θύρα 4, για να ακολουθήσουν αμέσως μετά ο Ραζβάν Λουτσέσκου, οι ποδοσφαιριστές του “δικεφάλου” αλλά και αυτοί του Πανσερραϊκού, αφήνοντας ανθοδέσμες.

“Καλό παράδεισο, αδέρφια” ανέφερε το κεντρικό πανό στη Θύρα 4, ενώ “Το μόνο που με νοιάζει, να είμαστε μαζί σε κάθε γήπεδο σε ολόκληρη τη γη” ήταν γραμμένο σε άλλο τεράστιο πανό.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν σταμάτησαν να φωνάζουν το “αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε”, μέχρι τη στιγμή που τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Αμέσως μετά τη σέντρα, το γήπεδο φωτίστηκε ολόκληρο από τους εκατοντάδες πυρσούς.

Δείτε τις εικόνες από την Τούμπα: