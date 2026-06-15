Συλλαλητήριο για τους φίλους της ΑΕΛ – Ζητούν να βρεθεί λύση στο ιδιοκτησιακό

Παρουσία εκατοντάδων φίλων της ΑΕΛ πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία Λάρισας με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας και την αβεβαιότητα που επικρατεί για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.

Οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας φωνάζοντας συνθήματα όπως “Κάτω τα χέρια από την ΑΕΛ”, ζητούν τη συσπείρωση όλων γύρω από την ομάδα και τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης με γνώμονα το καλό του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου υπήρξε αυστηρή επιτήρηση από αστυνομικές δυνάμεις.

(*) φωτογραφίες από tinealarissa.gr