Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ για τον Γιάννη Κουβεντάρη

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet σε ανακοίνωσή της “εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της Γιάννη Κουβεντάρη που έφυγε σήμερα σε ηλικία 72 ετών.

Ο Γιάννης Κουβεντάρης ήταν από τους πιο αγαπητούς ανθρώπους στο χώρο του αθλητισμού της Λάρισας. Φόρεσε τη βυσσινί φανέλα στη χρυσή δεκαετία του ’70 και σφράγισε με την παρουσία του την ιστορική άνοδο της σεζόν 1972–1973 στην Α’ Εθνική.

Άνθρωπος με ήθος και αγωνιστικότητα, ο Γιάννης Κουβεντάρης παρέμεινε ενεργό μέλος της κοινωνίας της Λάρισας, διατηρώντας πάντα στενούς δεσμούς με την αθλητική οικογένεια του νομού.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00, εκ του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία, στηνπλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Σύσσωμοι οι άνθρωποι της ΑΕΛ Novibet παριστάμεθα στην οδύνη των οικείων, εκφράζοντάς τους τα θερμά μας συλλυπητήρια, για την πρόωρη απώλεια του αγαπητού Γιάννη.”