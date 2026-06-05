Συμμορία γέμισε Αθήνα και επαρχία με κλεμμένα ΙΧ – Παραποιούσε τους αριθμούς πλαισίου και τα πουλούσε ως εισαγόμενα

Τον περασμένο Φεβρουάριο συνελήφθησαν στην Αθήνα εννέα μέλη συμμορίας που κατηγορούνται ότι έκλεβαν αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Εκτός από όσα διέλυαν για ανταλλακτικά, σε άλλα πλαστογραφούσαν έγγραφα και αριθμούς πλαισίου στα αμαξώματα. Κι έπειτα τα ταξινομούσαν εικονικά ως καινούργια ή εισαγόμενα πριν τα διαθέσουν στην αγορά. Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ της Καθημερινής (Κώστας Κουκουμάκας) κανένας τελωνειακός, υπάλληλος περιφέρειας ή του υπουργείου Μεταφορών δεν κατηγορείται για την ίδια υπόθεση, έτσι συνάγεται ότι το δίκτυο δούλευε χωρίς κάλυψη. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των κλεμμένων οχημάτων που φέρεται να απέκτησαν δεύτερη ζωή και κυκλοφορούν παράνομα στην Αθήνα, κάτω από το ραντάρ των αρμόδιων υπηρεσιών, παραμένει άγνωστος.

Στα διωκτικά έγγραφα η χρονική αφήγηση των γεγονότων ξεκινάει τον Ιούνιο του 2025, όταν έφτασαν στην Αστυνομία λεπτομέρειες για τη δράση του δικτύου. Ζητήθηκε άρση απορρήτου και επίσης τοποθετήθηκαν μικροκάμερες σε εξωτερικούς χώρους για την καταγραφή των κινήσεων των υπόπτων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνδέουν την υπόθεση με μία κλοπή μοτοσικλέτας ενάμιση χρόνο νωρίτερα στο Μοσχάτο. Η μοτοσικλέτα έφερε πομπό GPS και το ίδιο απόγευμα εντοπίστηκε σε αυτοσχέδιο συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο.

Εκεί βρέθηκαν κλεμμένα αυτοκίνητα, κλειδιά, πινακίδες κυκλοφορίας, έγγραφα κι επίσης περισσότερες από 15 μεταλλικές μήτρες για τη χάραξη των αριθμών πλαισίου στα οχήματα. Κάθε μήτρα είχε 17 στοιχεία, κάποια από τα οποία ήταν μπαλαντέρ, για παράδειγμα «ΝΤΗ**0Ν1445*0». Η Αστυνομία συνέλεξε από τη μάντρα του Ασπροπύργου αποτυπώματα και βιολογικό υλικό κι επίσης κατάσχεσε μια κάμερα που είχε καταγράψει όσους είχαν επισκεφθεί τον χώρο τα προηγούμενα τέσσερα 24ωρα. Περιγράφονται αναλυτικά τα πρόσωπα και οι χρόνοι που βρέθηκαν στο αυτοσχέδιο συνεργείο.

Στα διωκτικά έγγραφα υπάρχει ένα κενό δυόμισι ετών. Τον περασμένο Φεβρουάριο, μια ανώνυμη επιστολή προς τις Αρχές φαίνεται ότι λειτούργησε ως θρυαλλίδα για μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε σπίτια, αποθήκες και συνεργεία σε όλη την Αττική. Συνελήφθησαν οκτώ άτομα κι επίσης κατηγορείται ένας έγκλειστος στον Κορυδαλλό, όλοι πλην ενός ελληνικής καταγωγής. Κατασχέθηκαν μεγάλος όγκος πλαστών εγγράφων, διαγνωστικά συστήματα εγκεφάλου μηχανής, κλειδιά και επίσης αυτοκόλλητα χαρτιά με διάφορους συνδυασμούς γραμμάτων.

Στον φάκελο καταγράφονται περισσότερες από 35 περιπτώσεις κλοπής οχημάτων στην Αττική και η Αστυνομία λέει ότι η εγκληματική οργάνωση είχε αποκομίσει από το 2022 κέρδη τουλάχιστον 719.000 ευρώ. Πολλά από τα κλεμμένα αυτοκίνητα σκυλεύονταν ώστε να πωληθούν για ανταλλακτικά. «Η αξία των “καλών” μεταχειρισμένων ανταλλακτικών, λόγω της γενικότερης έλλειψης που υπάρχει στην αγορά και της μεγάλης ζήτησης που υπάρχει, πλησιάζει την αξία των καινούργιων», σημειώνεται.

Την ίδια στιγμή, όμως, άλλα κλεμμένα αυτοκίνητα αποκτούσαν δεύτερη ζωή και επέστρεφαν στον δρόμο. Ενδεικτικά, το δίκτυο είχε κλέψει ένα Toyota C-HR στη Νίκαια του Πειραιά. Κατασχέθηκε 15 μήνες αργότερα και ο ιδιοκτήτης είπε ότι το αγόρασε από αγγελία έναντι 20.000 ευρώ. Ο αριθμός πλαισίου ήταν πλαστογραφημένος και το όχημα είχε ταξινομηθεί με ιταλική άδεια κυκλοφορίας στην ίδια εταιρεία-σφραγίδα του Ασπροπύργου. Η κατασκευάστρια Toyota απάντησε ότι το πραγματικό αυτοκίνητο είχε παραχθεί με κινητήρα βενζίνης –όχι υβριδικό, όπως φέρεται να πωλήθηκε από το δίκτυο– και είχε διατεθεί στην αγορά των ΗΠΑ.

Το ίδιο αυτοκίνητο είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο και αναρτήθηκε προς πώληση σε ειδική ιστοσελίδα με χτυπημένα αυτοκίνητα. Τα στοιχεία του επιλέχθηκε να πλαστογραφηθούν από το δίκτυο, πιθανότατα διότι το όχημα είχε διατεθεί από την αυτοκινητοβιομηχανία απευθείας στην αγορά των ΗΠΑ, έτσι ο αριθμός πλαισίου του δεν είχε καταχωριστεί σε καμία ευρωπαϊκή βάση δεδομένων.

Οι ερευνητές της Αστυνομίας λένε ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι κλέφτες επέλεγαν το επόμενο αυτοκίνητο με βάση τα έγγραφα που είχαν νωρίτερα πλαστογραφήσει και ταξινομήσει εικονικά. Τα μέλη του επιχειρησιακού βραχίονα του δικτύου κινούνταν στους δρόμους της Αθήνας με μοτοσικλέτα και δρούσαν άμεσα. Περιγράφεται ότι δούλευαν χειρουργικά, παρεμβαίνοντας με ειδικό εξοπλισμό στη θύρα On Board Diagnostics και στον ηλεκτρονικό εγκέφαλο των οχημάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως αναφέρεται, καταδιώχθηκαν από την Αστυνομία και κατάφεραν να ξεφύγουν. Για λίγο καιρό σταμάτησαν και επανήλθαν στον δρόμο με μισθωμένο αυτοκίνητο.

Οι ίδιοι έκλεβαν ένα ή δύο αυτοκίνητα σε κάθε εξόρμηση, μάλιστα κάποια στιγμή, όταν τα κλεμμένα οχήματα άρχισαν να ξεπερνούν την υποδομή που είχαν στήσει για την πλαστογράφηση, στο δίκτυο φέρεται να εντάχθηκαν περισσότερα αυτοσχέδια συνεργεία, διαλυτήρια και φανοποιεία από το Κορωπί έως τον Ασπρόπυργο. Οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν κατηγορηθεί παλαιότερα για παρόμοια αδικήματα. Παρότι συναντιούνταν τακτικά, δεν μιλούσαν μεταξύ τους στο τηλέφωνο. Οι βασικοί κατηγορούμενοι είπαν ότι θα απολογηθούν στις δικαστικές αρχές και οι υπόλοιποι αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ του Κώστα Κουκουμάκα στην Καθημερινή)