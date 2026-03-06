Συναγερμός με τον τραυματισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο – Ζέσους: «Είναι πιο σοβαρός από ό,τι νομίζαμε»

Συναγερμός για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος προπονητής του στην Αλ Νασρ, Ζόρζε Ζεσούς, όταν ρωτήθηκε σήμερα (6/3) για τον τραυματισμό του συμπατριώτη του σούπερ σταρ είπε:

«Ο τραυματισμός του Κριστιάνο είναι πιο σοβαρός από ό,τι νομίζαμε».

«Θα ταξιδέψει στην Ισπανία για να λάβει θεραπεία με έναν προσωπικό ιατρό, όπως κάνουν και άλλοι παίκτες. Ελπίζουμε να επιστρέψει σύντομα και να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα» πρόσθεσε ο Ζόρζε Ζεσούς.

Ανησυχία για την παρουσία του στο Μουντιάλ

Εξέλιξη που εγείρει ανησυχίες για έναν παίκτη που αντιμετωπίζει την κρίσιμη τελική φάση της σεζόν, η οποία θεωρητικά θα κορυφωθεί με την έκτη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Κριστιάνο έχει 21 γκολ σε 22 αγώνες του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας με την Αλ Νασρ και είναι κοντά στην επίτευξη του στόχου του των 1000 γκολ. Αυτή τη στιγμή, έχει 966 γκολ μεταξύ συλλόγων και εθνικής ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι η Αλ Νασρ ανέφερε την ιατρική κατάσταση του παίκτη πριν από λίγες ημέρες: «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο διαγνώστηκε με τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο που υπέστη κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Αλ-Φάιγα. Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασής του και θα βρίσκεται υπό καθημερινή αξιολόγηση».