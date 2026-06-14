Συνελήφθη για οπλοκατοχή ο σταρ του NBA Τζέιμς Χάρντεν

Της φυλακής τα σίδερα, έστω και για λίγο, αντίκρισε ο αστέρας του NBA, Τζέιμς Χάρντεν.

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Ο γκαρντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς αφέθηκε τελικά ελεύθερος, καθώς συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Χιούστον για παράβαση του νόμου περί όπλων που αποτελεί πλημμέλημα.

Ο Χάρντεν παραδέχθηκε ότι το όπλο ήταν δικό του και τέθηκε υπό κράτηση στις 3:41 π.μ., αφού εντοπίστηκε ένα πιστόλι εκτός θήκης σε όχημα που του ανήκει, σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου της κομητείας Χάρις. Καταγράφηκε στις 4:57 π.μ. και αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση 100 δολαρίων.

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Δικαστήριο στις 22 Ιουνίου

Ο Χάρντεν, 36 ετών, έχει προγραμματισμένη δικάσιμο στις 22 Ιουνίου για την κατηγορία της παράνομης κατοχής όπλου, ενώ οι όροι της εγγύησης του απαγορεύουν την κατοχή πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών ή άλλων όπλων.

Οι Καβαλίερς ανέφεραν ότι «έχουν ενημερωθεί για τη σύλληψη του Τζέιμς Χάρντεν και βρίσκονται στη διαδικασία συλλογής πρόσθετων πληροφοριών. Είμαστε σε επαφή με τον Τζέιμς και τους εκπροσώπους του και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις καθώς αυτές γίνονται διαθέσιμες».

Ο Χάρντεν, έξι φορές μέλος της πρώτης ομάδας All-NBA και MVP του πρωταθλήματος 2017-18, βρίσκεται στην έκτη ομάδα του στην NBA. Το Κλίβελαντ τον απέκτησε στις 4 Φεβρουαρίου σε ανταλλαγή με τους Λος Άντζελες Κλίπερς για τον γκαρντ Ντάριους Γκάρλαντ και μια επιλογή δεύτερου γύρου στο ντραφτ του 2026.

Είχε μέσο όρο 20,5 πόντους, 7,7 ασίστ και 4,8 ριμπάουντ σε 26 αγώνες (όλοι ως βασικός) με τους Καβαλίερς. Στη ⁠σεζόν, είχε μέσο όρο 23,6 πόντους, ⁠8,0 ασίστ και 4,8 ριμπάουντ σε 70 αγώνες (όλοι ως βασικός).

Σημείωσε επίσης κατά μέσο όρο 19,2 πόντους και 5,5 ασίστ κατά τη διάρκεια των πλέι-οφ, βοηθώντας τους Καβς να φτάσουν στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας, όπου ηττήθηκαν με 4-0 από τους Νιου Γιορκ Νικς.

Σε 1.221 αγώνες (1.007 ως βασικός) σε 17 σεζόν, ο Χάρντεν έχει μέσο όρο 24,0 πόντους, 7,3 ασίστ και 5,6 ριμπάουντ.

Από την είσοδό του στο NBA ως ⁠3η συνολική επιλογή στο ντραφτ του 2009, ο Χάρντεν έχει παίξει για τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, τους Χιούστον Ρόκετς, τους Μπρούκλιν Νετς, τους Φιλαδέλφια Σίξερς, τους Κλίπερς και τους Καβαλίερς.