Συνελήφθη ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε – Η ανακοίνωση της ομάδας

Ύστερα από το σκάνδαλο του παράνομου στοιχηματισμού, το οποίο έχει προκαλέσει τεράστιες αναταράξεις, με την Πειθαρχική Επιτροπή της Ομοσπονδίας να έχει ήδη επιβάλει βαριές ποινές σε ποδοσφαιριστές και διαιτητές, σήμερα (24/12) έγινε γνωστό ότι συνελήφθη ο πρόεδρος της Φενέρ.

Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια η ομάδα μέσω ανακοίνωσής της, με τον Σαράν, ο οποίος εκλέχθηκε πρόεδρος τον περασμένο Σεπτέμβριο, να βρίσκεται κατηγορούμενος σε υπόθεση που έχει να κάνει με ναρκωτικά.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

«Ο πρόεδρός μας, Σαντετίν Σαράν, συνελήφθη σήμερα το βράδυ από την Επαρχιακή Διοίκηση Χωροφυλακής από το Προεδρικό Γραφείο της Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας. Η εν λόγω έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και η διαδικασία διεξάγεται στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, υπό την εξουσία και την ευθύνη των αρμόδιων αρχών.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο πρόεδρός μας θα ξεπεράσει αυτή τη διαδικασία με κοινή λογική και σθένος, όπως ακριβώς έχει κάνει μέχρι στιγμής. Το έργο που επιτελείται σύμφωνα με τα συμφέροντα του συλλόγου μας θα συνεχιστεί αδιάκοπα. Ο πρόεδρός μας θα αφήσει πίσω του αυτές τις δύσκολες στιγμές και θα συνεχίσει να εργάζεται με αποφασιστικότητα για τον σύλλογό μας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Σεκίπ Μοστούρογλου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι δικηγόροι του συλλόγου μας και οι δικηγόροι του προέδρου μας, Σαντετίν Σαράν, συνοδεύουν τον πρόεδρό μας σε όλη αυτή τη διαδικασία. Με την παρούσα ενημερώνουμε το κοινό».