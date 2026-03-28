Τάιγκερ Γουντς: Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση μετά το τροχαίο – Το σχόλιο του Τραμπ

Ο Τάιγκερ Γουντς αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση την Παρασκευή, λίγες ώρες αφότου το Land Rover του αστέρα του γκολφ χτύπησε ένα φορτηγό, ανατράπηκε και συνελήφθη ως ύποπτος για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο σερίφης της κομητείας Μάρτιν, Τζον Μπούντενσιεκ, δήλωσε ότι ο Γουντς οδηγούσε ένα Land Rover που ανατράπηκε αφού προσπάθησε να προσπεράσει ένα φορτηγό σε έναν στενό δρόμο δύο λωρίδων λίγο πριν τις 2 μ.μ. κοντά στην κατοικία του Γουντς στο νησί Τζούπιτερ. Το όχημα χτύπησε ένα τρέιλερ, ξέφυγε από την πορεία του και ακινητοποιήθηκε στην πλευρά του οδηγού αφού γλίστρησε κατά μήκος του δρόμου.

Το φορτηγό επιβράδυνε για να στρίψει σε ένα δρόμο όταν ο Γουντς πλησίασε με αυτό που ο σερίφης περιέγραψε ως «υψηλή ταχύτητα» σε δρόμο με όριο 48 χλμ/ώρα.

Ο Γουντς, ο οποίος ήταν μόνος στο όχημα, κατάφερε να βγει από την πλευρά του συνοδηγού.

Οι αρχές δήλωσαν ότι ένα αλκοτέστ δεν έδειξε αλκοόλ στον οργανισμό του και οι ερευνητές πίστευαν ότι η συμπεριφορά του οφειλόταν σε φαρμακευτική αγωγή ή ναρκωτικά. Δεν βρέθηκαν ουσίες στο όχημα. Ο Γουντς αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξέταση ούρων και κατηγορήθηκε για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών, με υλικές ζημιές και άρνηση να υποβληθεί σε νόμιμο έλεγχο.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αν και ο Μπουντένσιεκ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερο δεδομένου του στενού δρόμου.

Τραμπ για Γουντς:«Νιώθω τόσο άσχημα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τον Γουντς «στενό φίλο» και είπε ότι ένιωσε «τόσο άσχημα» όταν άκουσε την είδηση, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τα μέσα ενημέρωσης το απόγευμα της Παρασκευής στο Μαϊάμι.

«Νιώθω τόσο άσχημα», είπε ο Τραμπ. «Έχει κάποια δυσκολία. Έγινε ένα ατύχημα και αυτό είναι το μόνο που ξέρω. Είναι ένας πολύ στενός μου φίλος… ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ένας καταπληκτικός άνθρωπος».