Τάιλερ Ντόρσεϊ: «Πέρυσι δεν ήμουν ούτε στη 12άδα, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πάει ως το τέλος»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 85-76 και κατέκτησε την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια της EuroLeague, ολοκληρώνοντας ιδανικά τη φετινή πορεία του. Η ομάδα επιβεβαίωσε την αγωνιστική της σταθερότητα και στρέφει πλέον την προσοχή της στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μετά τη λήξη της αναμέτρησης, αναφέρθηκε στη σημασία της νίκης, αλλά και στη δική του σεζόν-ορόσημο με τα «ερυθρόλευκα». Ο ίδιος στάθηκε τόσο στην ομαδική επιτυχία όσο και στην προσωπική του διαδρομή, που τον οδήγησε ξανά σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αναλυτικά δήλωσε: «Ήταν μία καλή νίκη. Ολοκληρώσαμε πρώτοι τη σεζόν. Τα καταφέραμε. Τώρα έρχεται αυτό που περιμένουμε όλη τη χρονιά. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις καταστάσεις και να βελτιώσουμε τις λεπτομέρειες».

Στη συνέχεια, ο διεθνής γκαρντ μίλησε για το κίνητρό του τη φετινή σεζόν, υπογραμμίζοντας την αλλαγή δεδομένων σε σχέση με πέρυσι: «Την περασμένη σεζόν δεν ήμουν ούτε στη δωδεκάδα. Δεν ήμουν στο ρόστερ. Είναι οι καταστάσεις. Από μόνη της η φετινή σεζόν είναι ένα κίνητρο. Ήταν μία ξεχωριστή στιγμή, μία ξεχωριστή ευκαιρία. Το περίμενα πολλά χρόνια και το άρπαξα».

Ο Ντόρσεϊ έδωσε και προσωπικό τόνο στις δηλώσεις του, αναφερόμενος στον γιο του ως βασική πηγή δύναμης: «Ό,τι κάνω είναι για εκείνον. Εκείνος μου δίνει δύναμη».

Κλείνοντας, ο παίκτης του Ολυμπιακού εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία της ομάδας στα playoffs, τονίζοντας τη σημασία της συγκέντρωσης και της σωστής προετοιμασίας: «Ναι, είναι έτοιμος, όμως πρέπει να τα βλέπουμε όλα βήμα-βήμα. Έχουμε πολλή δουλειά να συγκεντρώσουμε τις επόμενες δύο εβδομάδες. Θα δούμε με ποιον θα παίξουμε και θα προετοιμαστούμε».