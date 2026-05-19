Τέλος εποχής για τη Σίτι: Αποχωρεί ο Γκουαρντιόλα, στη θέση του ο Μαρέσκα

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα ετοιμάζεται να κλείσει τον ένδοξο κύκλο του στη Μάντσεστερ Σίτι καθώς μετά την ολοκλήρωση της σεζόν φαίνεται αποφασισμένος να αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας, έπειτα από δέκα χρόνια παρουσίας που προσέφερε ουκ ολίγους τίτλους στους «Πολίτες».

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα αγγλικά μίντια, άνθρωποι από το περιβάλλον του 54χρονου διάσημου Καταλανού κόουτς θεωρούν δεδομένο πως θα ζητήσει τη λύση της συνεργασίας του από τη Σίτι μετά την ολοκλήρωση της φετινής σαιζόν στην Premier League, απρ’ όλο που το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.

Μπορεί να διατηρεί εξαιρετικές άριστες σχέσεις του τόσο με τον πρόεδρο των «πολιτών», Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ, όσο και με τον νέο αθλητικό διευθυντή Ούγκο Βιάνα, ωστόσο ο Γκουαρντιόλα σκέφτεται την επόμενη κίνηση στην καριέρα του, που δεν αποκλείεται να είναι η εθνική Ιταλίας.

Η διοίκηση της ομάδας του Μάντσεστερ, σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα «Daily Mail», είναι ενήμερη για τις σκέψεις του κόουτς και ήδη έχει καταρτίσει λίστα με τους υποψήφιους αντικαταστάτες του.

Στη λίστα αυτή βρίσκεται και ο Ισπανός, Σεσκ Φάμπρεγας, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην Κόμο, αλλά το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως ο Γκουαρντιόλα δίνει το «δαχτυλίδι» της διαδοχής του στον Εντσο Μαρέσκα, τον οποίο θεωρεί ως τον καταλληλότερο να τον διαδεχθεί στο «ΈΡτιχαντ» και έχει εκφράσει την άποψη του στον Αλ Μουμπάρακ.

Ο Ιταλός κόουτς, που αποχώρησε από την Τσέλσι, γνωρίζει καλά τους «πολίτες», καθώς ήταν βοηθός του Γκουαρντιόλα τη σεζόν 2022-23.

Όπως όλα δείχνουν, ο 55χρονος Ισπανός προπονητής θα αποχαιρετήσει τους οπαδούς της Σίτι στο ματς με την Άστον Βίλα την Κυριακή (24/5), σε ένα παιχνίδι που άμεσα αποκτά ιστορικό χαρακτήρα.

Το 2016 ανέλαβε την ομάδα και μετά από δέκα χρόνια αποχωρεί έχοντας κατακτήσει έξι φορές την Premier League, μία φορά το Champions League, τρεις το FA Cup, πέντε το League Cup, τρεις το Community Shields και μία το Διηπειρωτικό.

O Πεπ Γκουαρντιόλα έχει καθίσει στον πάγκο της Σίτι σε 591 παιχνίδια, τα οποία πρόκειται να φτάσουν τα 593 έως το φινάλε της σεζόν την Κυριακή.