Τέλος ο Σέιμπεν Λι από τον Ολυμπιακό – Συνεχίζει την καριέρα του στην Αναντολού Εφές

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Σέιμπεν Λι. Ο Αμερικανός γκαρντ δεν πρόσφερε τ’ αναμενόματα στην ομάδα του Πειραιά και με την προσθήκη του Μόντε Μόρις δεν υπάρχει θέση για εκείνον και χρόνος συμμετοχής.

Η Αναντολού Εφές εξέφρασε την επιθυμία να τον κάνει δικό της, μετά τον τραυματισμό του Σέιν Λάρκιν, με τους «ερυθρόλευκους» να μην μπαίνουν εμπόδιο. Ήδη από χθες (28/12) το βράδυ είχε γίνει γνωστή η συμφωνία με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Ο Σέιμπεν Λι είχε αγωνιστεί στη Μανίσα και επιστρέφει στην Τουρκία, για να τεθεί υπό την τεχνική καθοδήγηση του Πάμπλο Λάσο.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρεται: «Οι Πρωταθλητές Ελλάδος ευχαριστούν τον Αμερικανό γκαρντ για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχονται καλή συνέχεια στην καριέρα του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ