Ταεκβοντό “ΕΥΖΗΝ” Αμπελώνα: Στην Εθνική Ομάδα η Μαστοροδήμου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων–Νεανίδων

Στην Καρδίτσα βρίσκεται η Γιώτα Μαστοροδήμου του συλλόγου Ταεκβοντό «ΕΥΖΗΝ» Αμπελώνα, συμμετέχοντας στην προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ταεκβοντό Ελλάδος, διάρκειας δύο εβδομάδων στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Thessalikon Grand, ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Εφήβων–Νεανίδων.

Η κορυφαία διοργάνωση θα διεξαχθεί στο Ουζμπεκιστάν, το διάστημα 12 έως 17 Απριλίου 2026.

Το ΔΣ του συλλόγου και η πρόεδρος κα Κωνσταντίνα Γκαγκανιάρα, καθώς και οι προπονητές του συλλόγου Μπάμπης Ντόβας, Μιχάλης και Σάββας Λάκης, εύχονται στην αθλήτρια καλή προετοιμασία και κάθε επιτυχία στη διοργάνωση.