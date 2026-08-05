Ταϊλάνδη: Νεκρός 24χρονος ποδοσφαιριστής από κεραυνό κατά τη διάρκεια αγώνα – Τραυματίστηκαν ακόμη 12 παίκτες

Ένας 24χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του και ακόμη 12 τραυματίστηκαν, όταν κεραυνός έπληξε γήπεδο στη νότια Ταϊλάνδη, κατά τη διάρκεια αγώνα για το Golok FA Cup.

Σύμφωνα με την Daily Mail το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 4 Αυγούστου, στο στάδιο Santiphap, στην πόλη Σουνγκάι Γκολόκ της επαρχίας Ναρατιβάτ, την ώρα που στην περιοχή επικρατούσε σφοδρή βροχόπτωση.

Ο κεραυνός έπεσε κοντά στους ποδοσφαιριστές που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα αρκετοί από αυτούς να καταρρεύσουν. Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή του «χτυπήματος» του κεραυνού, ενώ αμέσως μετά ακούστηκε ένας δυνατός κρότος.

🇹🇭 Horrifying moment from Thailand when a freak lightning strike kills a football player and injures 12 others during a match pic.twitter.com/lAwYJxhtUo — Visegrád 24 (@visegrad24) August 5, 2026

Ο Σαφουάν Αουάε (Safwan Awae), ο οποίος αγωνιζόταν ως εξτρέμ, υπέστη τα σοβαρότερα τραύματα. Οι συμπαίκτες του έτρεξαν κοντά του, τον γύρισαν ανάσκελα και του έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Οι διασώστες και οι γιατροί επιχείρησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο ο 24χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

«Παρότι η ομάδα των διασωστών κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον σώσει, το θύμα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια του περιστατικού», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Σουνγκάι Γκολόκ, Τουν Σιρικούντ.

Στο νοσοκομείο 12 ποδοσφαιριστές

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνολικά 12 παίκτες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Sungai Kolok, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένας 22χρονος υπήκοος Μαλαισίας, ο Μοχάμαντ Αλίφ Εζαχάν Ζουλκιφλί. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής επέστρεψε στη χώρα του, προκειμένου να συνεχίσει εκεί τη θεραπεία του.

Ο αγώνας διεξαγόταν ανάμεσα στις ομάδες SAMCOLTS και Abu x Nong Sirin, στο πλαίσιο του Golok FA Cup. Στην τοπική διοργάνωση συμμετέχουν ερασιτεχνικές ομάδες και σύλλογοι από την Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία.

Ο Αουάε αγωνιζόταν με τη SAMCOLTS, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα είχε αποκτηθεί από τη Yala FC, ομάδα της τρίτης κατηγορίας του ταϊλανδικού ποδοσφαίρου.

Το συλλυπητήριο μήνυμα της Yala FC

Η Yala FC εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του ποδοσφαιριστή με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook.

«Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του νέου παίκτη της Yala FC, Σαφουάν Αουάε», ανέφερε αρχικά ο σύλλογος.

Η διοίκηση της ομάδας γνωστοποίησε επίσης ότι αντιπροσωπεία του συλλόγου επισκέφθηκε την οικογένεια του 24χρονου, ο οποίος ήταν ο τρίτος από οκτώ αδέλφια.

«Με επικεφαλής τον κ. Νιμίτ Φουμιπρασέρτ, διευθυντή της Yala FC, και με τη συνοδεία των κ.κ. Νιούμα Ντουράμα, Ντον Χαβάνγκ, Σάμπρι Εΐσο και αντιπροσωπείας του συλλόγου, η αποστολή μετέβη για να εκφράσει τα συλλυπητήριά της και να δώσει λόγια ενθάρρυνσης στην οικογένεια του Σαφουάν Αουάε (Ing), νέου παίκτη της Yala FC, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε φυσική καταστροφή. Ήταν ο τρίτος από οκτώ αδέλφια.

Το διοικητικό συμβούλιο, το προπονητικό επιτελείο, οι παίκτες και όλα τα μέλη της διοικητικής ομάδας της Yala FC επιθυμούν να εκφράσουν τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του Safwan Awae (Ing). Έχουν ενωθεί σε προσευχή, ζητώντας από τον Αλλάχ (Subhanahu wa Ta’ala) να δείξει έλεος, να χαρίσει συγχώρεση και να του προσφέρει τους απέραντους κήπους του Παραδείσου, καθώς και να χαρίσει υπομονή και δύναμη στην οικογένεια και σε όλους τους συγγενείς και φίλους, καθώς αντιμετωπίζουν αυτή την απώλεια».

Η ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ταϊλάνδης (FAT) εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του 24χρονου αθλητή.

«Η Ομοσπονδία συμμερίζεται τη θλίψη της οικογένειας, των φίλων και του συλλόγου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε η FAT.

Ο Αουάε είχε υπογράψει συμβόλαιο με τη Yala FC στις 29 Ιουλίου, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του. Προηγουμένως είχε αγωνιστεί στην Pattani FC, με την οποία είχε σημειώσει επτά γκολ σε 18 συμμετοχές.

Ο 24χρονος είχε συμβάλει στην άνοδο της πρώην ομάδας του στη Thai League 2 για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Ελέγχου Νοσημάτων της Ταϊλάνδης, συνολικά 283 άνθρωποι χτυπήθηκαν από κεραυνό στη χώρα κατά την περίοδο από το 2020 έως το 2024.

Τον Μάιο, ένας φοιτητής μηχανικής και η θεία του έχασαν τη ζωή τους από κεραυνό, ενώ είχαν αναζητήσει καταφύγιο σε καλύβα στην επαρχία Λαμπάνγκ, στη βόρεια Ταϊλάνδη. Τον ίδιο μήνα, μία 30χρονη έγκυος σκοτώθηκε σε διαφορετικό περιστατικό πτώσης κεραυνού στην επαρχία Ουτάι Τάνι.